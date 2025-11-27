Días movidos en Fiscalía: Valencia anuncia “temporadas de cierres de investigación”

El fiscal nacional, Ángel Valencia, anticipó un período decisivo para varias de las causas más relevantes que ha tramitado el Ministerio Público en los últimos años. En una evaluación pública de los plazos vigentes, sostuvo que “se nos viene una temporada de cierres de investigación”, aludiendo a expedientes que involucran a exautoridades municipales, figuras políticas y casos de corrupción que han marcado la agenda judicial reciente.

Uno de los procesos que entra en su recta final es el de Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, formalizada en enero de 2024 por fraude al fisco reiterado y falsificación de instrumento público. Valencia señaló que la causa está dentro de las prioridades, dado que el plazo formal de indagación ya está por concluir y corresponde avanzar hacia una decisión.

También se refirió al caso Factop, la indagatoria que surgió tras la incautación del teléfono del abogado Luis Hermosilla, donde quedaron registradas conversaciones que destaparon presuntos pagos irregulares y gestiones ante funcionarios públicos. Parte de los imputados ya han accedido a salidas alternativas, pero el fiscal nacional advirtió que los plazos están “venciendo o por vencer”, lo que exigirá resoluciones en un corto plazo.

En la misma línea, mencionó la investigación contra el exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, formalizado en junio de 2023 por fraude al fisco, asociación ilícita, delitos tributarios y lavado de activos. Según Valencia, el caso se encuentra igualmente en etapa de definiciones, pues el tiempo legal para cerrar la indagación está próximo a expirar.

Valencia incluyó además el proceso penal que enfrenta el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, imputado por violación y abuso sexual. Días atrás, el 7° Juzgado de Garantía rechazó una nueva solicitud de la defensa para extender el plazo investigativo, lo que deja al Ministerio Público en la antesala del cierre formal.

“En las próximas semanas veremos la presentación de un conjunto de decisiones que pondrán estas causas en tierra derecha o directamente en término”, afirmó Valencia, subrayando que el Ministerio Público deberá resolver, caso a caso, si formula acusación, solicita sobreseimientos o propone salidas alternativas.

Con ello, el jefe del Ministerio Público dejó instalado que las investigaciones que han acaparado la atención pública durante meses —e incluso años— entran a una fase definitiva en la que deberán conocerse los pasos siguientes de cada una.