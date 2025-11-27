Encerrona a argentinos que viajaban a Santiago para hacer “tour de compras”

Un bus lleno de argentinos que viajaban a comprar a Santiago sufrió una encerrona. Los mendocinos tenían la intención de hacer un “tour de compras”, pero los asaltaron y les robaron el dinero y sus pertenencias.

La policía informó que el incidente ocurrió este jueves a las 6 a.m., posterior al ingreso del bus por el paso Los Libertadores, el cual se dirigía a Estación Central.

La encerrona sucedió cuando dos vehículos le obstaculizaron el paso al bus. De este, se bajaron cinco delincuentes armados y con el rostro cubierto, quienes intimidaron y golpearon a los pasajeros. Los delincuentes robaron las pertenencias de 28 turistas argentinos, les quitaron dinero, documentos y algunos celulares.

Marco Gutiérrez, coronel de Carabineros, informó que el robo representa unos 26 mil dólares, es decir, alrededor de 24 millones. Además, comunicó que “hay tres personas lamentablemente lesionadas, producto de golpes propinados por los delincuentes. Uno de ellos es el conductor, dos de ellos son pasajeros, lesiones de carácter leve”.

Gutiérrez anunció que aún no hay detenidos y, además que este suceso nunca había ocurrido con tales características. Con respecto a las víctimas, se está coordinando con autoridades argentinas para el regreso de los turistas a su país.

El dueño del bus, Franco Pivato, indicó que en la máquina iban 60 pasajeros, entre ellos niños y bebes. Comentó que todo sucedió “pasando el peaje de la cuesta Chacabuco. Le pegaron a los choferes, ascendieron al micro y asaltaron a todo a los pasajeros”. Agregó que “se llevaron hasta las llaves del micro, teléfonos, pertenencias, todo”.

En la misma línea que el coronel, Pivato explicó que hace años su empresa hace esos viajes, pero es la primera vez que algo así ocurre. Además, agregó que “carabinero se demoró dos horas en llegar hasta donde estaba el coche”.