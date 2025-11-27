Fiscalía abre investigación: alcalde de Alto Hospicio queda detenido por denuncia de agresión sexual

La Fiscalía Regional de Tarapacá confirmó este jueves la recepción de una denuncia por agresión sexual atribuida al alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, militante democrata cristiano, quien quedó detenido mientras avanzan las primeras diligencias de la investigación.

La fiscal regional Trinidad Steinert informó que el Ministerio Público ya activó los protocolos para verificar la existencia del delito y establecer la eventual responsabilidad penal del jefe comunal.

Según detalló Steinert, profesionales de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (URAVIT) se trasladaron al centro asistencial donde permanece la denunciante para entregarle apoyo, protección y orientación. La investigación se mantiene bajo estricta reserva y está siendo liderada por la fiscal jefe de Alto Hospicio, Jocelyn Pacheco.

Carabineros confirmó a El Mostrador la detención de Ferreira, quien fue aprehendido al interior del edificio consistorial. Personal policial ingresó al municipio para hacer efectiva la orden y posteriormente trasladó al edil hasta la 3ª Comisaría de Alto Hospicio, acompañado por el jefe de Prensa de la municipalidad.

El Ministerio Público continúa recopilando antecedentes y se espera que durante la jornada se precise la tipificación de los delitos investigados y las circunstancias exactas de la detención. Hasta ahora, ni el alcalde ni la Municipalidad de Alto Hospicio han emitido declaraciones públicas.

La causa se encuentra en pleno desarrollo, con diligencias en curso y el alcalde en condición de detenido mientras avanza la indagatoria.