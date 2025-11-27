Jara desdramatiza gesto de Frei hacia Kast: “Yo siento dolor por las injusticias de Chile”

A primera hora de este jueves, Jeannette Jara llegó para participar en el Foro Social organizado por el Hogar de Cristo, la instancia que marca su primer encuentro público con José Antonio Kast desde la noche del 16 de noviembre. A su llegada, uno de los temas obligados fue la reunión que sostuvo el candidato republicano con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Al respecto, la abanderada oficialista optó por rebajar el tono: “Yo siento dolor por las injusticias de Chile, no por las palabras del Presidente Frei”, aseguró al ingresar al edificio.

La cita entre Frei y Kast, difundida a través de una fotografía y un comunicado, había tensado las horas previas dentro del comando de Jara, especialmente porque en octubre ella misma había reconocido que le había afectado que el exmandatario rechazara la decisión de la Democracia Cristiana de respaldar su candidatura.

Sin embargo, frente a las cámaras esta mañana sostuvo que la situación corresponde al ámbito personal del expresidente: “La DC ha sido muy clara. Seguimos trabajando juntos y lo que el expresidente Frei hizo, está en su derecho. Así es la democracia”.

Consultada por la posibilidad de reunirse con figuras históricas del sector, Jara enfatizó que su agenda está puesta en encuentros ciudadanos y no en pactos simbólicos: “No tengo planes más que reunirme con personas que forman parte de la ciudadanía común y corriente, y poder llegar con mis propuestas”.

Frente a la eventualidad de una cita con Ricardo Lagos, respondió que no está contemplada; sobre un eventual apoyo explícito de Michelle Bachelet, afirmó que “eso es algo que tiene que definir la Presidenta”.

Mientras tanto, en la Democracia Cristiana el gesto de Frei sigue produciendo efectos internos. La directiva del partido resolvió este miércoles remitir los antecedentes al Tribunal Supremo, calificando la reunión con Kast como “de la mayor gravedad” y afirmando que forma parte de una secuencia de decisiones que se han apartado de la línea institucional. “No se trata de un hecho aislado”, subrayó la conducción.

Debate con Kast

En medio de la expectación por la asistencia de Kast al foro —considerando su ausencia en otros espacios programados para la segunda vuelta—, Jara lanzó una ironía: “Qué bueno que apareció, y sobre todo en temas tan importantes para el país como la pobreza y la desigualdad”.

Más adelante añadió que espera cuestionamientos del candidato republicano: “Yo sé que seguramente él más ratito va a decir ‘todo es culpa de la ministra de la continuidad, el desempleo’, pero esto es un tema mucho más profundo”.

En ese punto insistió en su propuesta económica: “Yo creo en una economía sana y ojalá que a la gente le llegue un ingreso vital de 750 mil pesos”.

Jara sostuvo que el debate sobre pobreza no puede reducirse a slogans ni a imputaciones cruzadas: “La pobreza es un tema multidimensional que tiene varios factores, y por más que él trate de poner cosas denostativas a los demás, los países se gobiernan con propuestas, no con negativas permanentes”.

A su juicio, Kast instala “una cantinela” que ya conoce y que no se condice con las discusiones de fondo que el país requiere.