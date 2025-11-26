“No es un hecho aislado”: Directiva DC lleva a Frei al Tribunal Supremo por cita y apoyo a Kast

La Democracia Cristiana resolvió este miércoles escalar al Tribunal Supremo del partido la situación del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de que su encuentro con José Antonio Kast generara un fuerte remezón interno.

La directiva calificó la cita como un hecho “de la mayor gravedad” para un militante DC y sostuvo que no se trata de un episodio aislado, sino del punto más reciente de un patrón que, a su juicio, vulnera decisiones institucionales adoptadas en los últimos años.

“No se trata de un hecho aislado. Por el contrario, se trata de una serie de acciones públicas que se han apartado reiteradamente de las decisiones colectivas y democráticas adoptadas por nuestras instancias máximas de conducción política”, apuntó.

En un comunicado, la conducción nacional explicó que envió los antecedentes al órgano disciplinario para que evalúe y aplique “las más altas medidas” contempladas en su normativa interna. “Los hechos conocidos por la opinión pública que involucran al camarada y expresidente de la República importan una conducta que reviste la mayor gravedad como militante de la Democracia Cristiana”, señaló, enfatizando que el partido considera incompatible la reunión con Kast con la línea política acordada de manera colectiva.

La directiva sostuvo que el episodio se inscribe en un conjunto de actuaciones previas que, según su evaluación, han tensionado la credibilidad del partido y su disciplina interna. Recordaron que, en el plebiscito constitucional de 2022, Frei llamó a rechazar la propuesta del proceso constituyente pese a que la DC resolvió apoyar el Apruebo. En 2023, durante el segundo proceso, respaldó el texto propuesto por el Consejo Constitucional, aun cuando la postura oficial era votar en contra.

El partido también mencionó definiciones electorales que lo distanciaron de la línea institucional. Indicó que en 2024 Frei no apoyó la reelección del alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, militante DC, y que expresó respaldo a un exmilitante. En Huechuraba, en paralelo, manifestó su apoyo a Maximiliano Luksic, candidato de Chile Vamos, mientras la colectividad impulsaba la candidatura de Carolina Rojas.

Para la directiva, la reciente fotografía y declaración pública tras la reunión con José Antonio Kast representan un apoyo indirecto a un proyecto político incompatible con los valores históricos de la colectividad. En su declaración, la conducción afirmó que Kast “representa un proyecto político de extrema derecha, contrario a los valores históricos de nuestro partido, al respeto irrestricto de los derechos humanos y al legado de líderes como Eduardo Frei Montalva, Bernardo Leighton y Radomiro Tomic”.

La DC cerró su mensaje señalando que la postura expresada por el exmandatario “no representa ni interpreta” la del partido. Al mismo tiempo, reafirmó su respaldo institucional a la candidatura de Jeannette Jara de cara al balotaje, destacando su compromiso con el diálogo y con impulsar reformas sociales dentro de un marco de gobernabilidad.

📢Nuestro deber es resguardar la unidad del Partido, actuar con transparencia ante la militancia y garantizar que todas y todos los militantes —sin excepciones— se rijan por las normas que nos hemos dado. pic.twitter.com/Q7trDb3poX — Democracia Cristiana (@PDC_Chile) November 26, 2025