Revelan que Kast le dijo no a Don Francisco porque no le favorecen los formatos de "corte humano" PAÍS

Revelan que Kast le dijo no a Don Francisco porque no le favorecen los formatos de “corte humano”

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Afirmaron que el comando de Kast optó por evitar el programa de Don Francisco porque su formato “más humano” no le otorgaría ventajas. Señaló que el candidato busca proyectar un perfil ejecutivo y no exponer aspectos personales o familiares.

En el matinal de Canal 13 afirmaron que Kast rechazó Las caras de la Moneda porque su comando considera que el formato “más humano” del programa no le favorece. Dijo que el candidato busca evitar exponer aspectos personales y proyectar un perfil ejecutivo. También recordó la incomodidad que dejó su participación anterior y señaló que la campaña evalúa que la historia de vida de Jara rendiría mejor en ese tipo de espacio.
En medio de la preparación para los debates decisivos rumbo al balotaje, se conoció la razón que llevó a José Antonio Kast a declinar su participación en “Las caras de la Moneda”, el tradicional espacio de Don Francisco.

Aunque el candidato sí estará en los debates convocados por ARCHI, ANATEL y en un encuentro ciudadano junto al Hogar de Cristo y Techo para Chile, la ausencia en la vitrina televisiva generó interrogantes.

Según reveló el periodista José María del Pino en el matinal Tu Día, la decisión respondió a un cálculo estratégico del comando. “Me dijeron directamente que él no ve ventajas comparativas frente a su contendora en un programa de corte más humano”, afirmó.

El equipo del postulante republicano, agregó, no quiere que el foco se dirija a la vida íntima del candidato: “No quiere centrarse en lo emocional ni en su vida familiar. Su apuesta es proyectar la figura de un presidente ejecutivo, no la de un personaje cercano”.

Del Pino recordó que la última participación de Kast en ese espacio —cuando asistió con sus hijos— derivó en una ola de comentarios y memes que incomodó a su entorno. La campaña busca evitar un escenario similar, especialmente cuando Don Francisco acostumbra orientar sus conversaciones hacia aspectos personales.

El diagnóstico del comando también considera la biografía de Jeannette Jara, percibida como más acorde con la narrativa emocional del programa por su origen de clase media y trayectoria ligada a la educación pública. En contraste, el origen acomodado y la formación privada de Kast serían, a juicio de su equipo, elementos menos favorables en ese formato. Por ello, la estrategia prioriza espacios donde el candidato pueda confrontar propuestas y contrastar visiones con Jara sin la mediación emocional que caracteriza al icónico animador.

