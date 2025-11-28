Robo de cables: se suspenden viajes del Biotrén en la Región del Biobío

Por robo de cables, Biotrén suspende servicios este viernes en la mañana en la Región del Biobío, afectando al menos cinco itinerarios y provocando aglomeraciones en el Gran Concepción.

50 metros de cable se han extraviado de la catenaria, es decir, la red eléctrica que suministra la energía de los trenes. Esto ocurrió a la altura de Cerro Chepe en Concepción.

Este problema ha impedido los viajes que cruzan sobre el río Biobío. Además, provocó que la Línea 2, el recorrido más utilizado en horario punto con más de 35 mil pasajeros, solo llegue a la estación Juan Pablo II y no hasta Concepción.

Se suspendieron los viajes entre: Concepción y Coronel, Concepción y Mercado, Hualqui y Mercado y Leonera y Arenal.

Ante esta situación, los pasajeros se quejaron por la falta de un plan de emergencia cuando ocurren estos problemas. Manifestaron que se necesita reforzar el servicio de buses, ya que se han generado aglomeraciones.

Hace algunos minutos, EFE informó que se retomó el servicio en la Línea 2 desde Coronel a Concepción y que la Línea 1 está funcionando con normalidad.