Caso Muñeca Bielorrusa llega a secretario del Senado, mientras se cuenta si hay votos para reemplazo

La tarde del jueves, por los pasillos del Congreso y con la frialdad inquietante de una nota de suicidio, una breve publicación de T13 se esparció como spam entre senadores y funcionarios del Poder Legislativo. El artículo revelaba un nuevo capítulo en la trama de la Muñeca Bielorrusa, uno en el que una esquirla alcanzaba al secretario general del Senado, Raúl Guzmán, al vincularlo con presuntos favores en la Tercera Sala de la Corte Suprema.

El episodio ocurre en momentos en que el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, el vicepresidente Ricardo Lagos Weber y la Comisión de Régimen Interior llevan adelante un conteo de votos y evalúan la posibilidad de anunciar un concurso público para reemplazar a Guzmán tras la segunda vuelta presidencial.

La nota de prensa citaba el testimonio de Gloria Fernández, exrelatora de la Tercera Sala de la Corte Suprema, quien afirmó que ministros de dicha Sala le solicitaron priorizar una causa relacionada con Guzmán, dejando de lado otras causas en la agenda del máximo tribunal. Fernández entregó a la Fiscalía un testimonio detallado sobre su paso por la Corte Suprema y sobre las circunstancias que rodearon la tramitación del caso Codelco-Belaz Movitec, episodio que terminó derivando en la destitución de Ángela Vivanco.

Según señalan desde Valparaíso, esta causa podría estar vinculada a una demanda presentada por un funcionario de la Corporación, presumiblemente Hernán Muñoz, quien habría recibido una oferta de 30 millones de pesos para renunciar a su cargo.

Otros rumores apuntan a que la causa también podría involucrar a Rodrigo Cano o al fiscal del Senado, Javier Norero, quien fue despedido de manera ilegal y posteriormente presentó una querella por prevaricación administrativa contra Guzmán, la que finalmente perdió en la Corte Suprema.

“La noticia causó mucha conmoción, porque Guzmán amenazó a Norero esta semana con despedirlo o dejarlo en lista 4, y porque la mayoría de los recursos contra el ‘chapo’ Guzmán han terminado en la Tercera Sala de la Corte Suprema, y lo que supimos es que él mismo fue el que habló con la Sala para que se le apurara una causa, como dijo la exrelatora”, señala uno de los abogados de comisiones del Congreso

La situación ha generado un clima tenso en el Congreso, donde senadores de diversos partidos, “excepto del Partido Socialista”, han expresado su deseo de que Guzmán sea reemplazado, debido a su gestión y a las anomalías en la entrega de dietas y asignaciones para expresidentes.

“Desde que Ossandón comenzó a revisar minuciosamente el trabajo de Guzmán, este ha sido reprendido en varias ocasiones. Una pelea larga fue por un informe que se le pidió a Guzmán sobre funcionarios de planta, que los abogados de las comisiones del Senado cuestionaron porque encontraron ilegalidades”, detalla otro de los abogados del Senado.

Según relatan desde Valparaíso, el viernes a primera hora Guzmán recibió un llamado telefónico desde la mesa de la Cámara Alta. Algunos sostienen que quien estaba al otro lado de la línea era el propio Ossandón; otros afirman que se trató de Lagos Weber. En cualquier caso, se le consultó directamente por la naturaleza de su relación con la ministra Ángela Vivanco, quien fue destituida tras ser acusada constitucionalmente.

Su aparición en el caso que afecta a Vivanco y otros implicados ha desatado especulaciones, y rápidamente comenzaron a circular dos versiones: una que sugiere una cercanía entre Guzmán y la exministra, y otra que lo vincula con el ministro Simpertigue, también cuestionado por el caso de los audios.

La exrelatora de la Tercera Sala de la Corte Suprema, Gloria Fernández, declaró ante la Fiscalía y ante la Comisión de Ética del máximo tribunal. En su testimonio expuso presuntas irregularidades en la tramitación de causas, vinculando directamente a Guzmán.

Según comentan en el Senado, la abogada reveló que ministros de la Corte le solicitaron priorizar una causa que involucraba al secretario general del Senado, saltándose el “estricto orden de ingreso” que –se afirma– rige en el tribunal.

El testimonio de Fernández se centró en la presión que recibió para privilegiar un caso específico relacionado con Guzmán. “Desde la misma presidencia me pidieron, insistentemente por mensaje, que pusiera una causa”, afirmó, aludiendo a un expediente que involucraba a un funcionario de la Corporación.

Fernández, abogada y funcionaria de la Corte de Apelaciones de Temuco, cuestionó prácticas internas que –a su juicio– hoy son desconocidas por quienes las ejercían.

En su declaración, que recoge T13, afirmó que la noción de “estricto orden de ingreso” utilizada por la Comisión de Ética durante la investigación a Vivanco no refleja la práctica real. “Hablar del estricto orden de ingreso… eso no es así”, puntualizó, añadiendo que incluso “el mismo presidente que formaba parte de la Comisión de Ética sale con esto de los tiempos de tramitación estricto, pasando por cualquier parte todos los otros criterios que tenemos”.

Relató, además, que desde la presidencia de la Corte recibió mensajes insistentes para adelantar una causa vinculada a un funcionario del Senado, justificándolo como un asunto “de importancia nacional”, calificación que ella cuestionó, sugiriendo que se trataba más bien de un problema administrativo.