Con saludo entre ellos: Teletón reúne por primera vez al Presidente Boric, a Jara y a Kast

El Presidente Gabriel Boric coincidió por primera vez con los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara en plena recta final hacia el balotaje, durante la jornada inaugural de la Teletón 2025.

El Mandatario llegó al Teatro Teletón junto a su pareja, Paula Carrasco, y su hija Violeta, y como es tradición abrió la transmisión con un llamado a apoyar la cruzada solidaria, que este año busca superar los 40 mil millones de pesos.

Boric subrayó el carácter permanente del trabajo de la institución: “La frase de ‘Teletón es todos los días’ es cierta. Esa cifra no es solo plata, se traduce en sonrisas, en una trayectoria de esfuerzo que cambia la vida”.

También destacó la expansión de los centros de rehabilitación en regiones y recalcó que “necesitamos de unidad, porque cuando estamos unidos somos mucho más grandes”.

En su paso por la Lucatón, el Presidente realizó tres donaciones: una pelota firmada por Fernando Zampedri, un libro de Violeta Parra y la chaqueta de Emmanuel adjudicada en la edición anterior.

Minutos después, Don Francisco saludó a las autoridades presentes y presentó a los dos aspirantes a La Moneda. Jara fue mencionada primero y recibió el aplauso del público, aunque la ovación fue notoriamente mayor cuando el animador nombró a José Antonio Kast, hecho que se percibió con claridad en la transmisión.