El torpedo: captan a Cristián Valenzuela pasándole respuestas a Kast sobre la pobreza

Foro y contexto del episodio: En el “Primer Foro Social” —organizado por Radio Cooperativa y Hogar de Cristo— durante el bloque sobre pobreza, las cámaras captaron a José Antonio Kast revisando su celular y tomando apuntes.

El rol de Cristián Valenzuela: Mientras eso ocurría, su principal asesor, Cristián Valenzuela —desde un pasillo con el teléfono en la mano— aparentemente le estaba enviando en tiempo real las respuestas que Kast luego transcribió en una hoja.

Testigos del “torpedo”: Según asistentes y testigos, Valenzuela “le soplaba” las respuestas a Kast para cuando éste tuviera que intervenir en el debate.

Reacciones públicas: La escena generó fuertes críticas en redes sociales, donde calificaron la instancia de “indigna” y cuestionaron que Kast no participe en debates sin su asesor.