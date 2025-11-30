Cerca de 50 militares peruanos se instalan en frontera con Chile para frenar ingreso de migrantes

Cerca de 50 militares peruanos se instalaron este domingo en la Línea de la Concordia, tras el Estado de Emergencia decretado por el presidente interino José Jeri para frenar el ingreso de migrantes irregulares que abandonan territorio chileno.

Los efectivos —que permanecerán al menos 60 días— apoyan a la Policía Nacional en el resguardo del límite fronterizo. En el lugar, equipos de prensa constataron que unas 20 personas intentaban ingresar a Perú sin la documentación requerida, por lo que permanecían retenidas en el sector.

Mientras el despliegue generó preocupación, el Gobierno descartó un aumento en los flujos migratorios. Tras un operativo en el Complejo Fronterizo Chacalluta, los subsecretarios de Seguridad Pública, Rafael Collado, y del Interior, Víctor Ramos, aseguraron que el tránsito en la zona se mantiene estable. “Los flujos que vemos a la fecha no cambian respecto a otros momentos del año o periodos de años similares. Estamos observando que todos los mecanismos que este gobierno ha implementado durante estos últimos años han funcionado adecuadamente”, señaló Ramos, enfatizando que la situación está bajo control.

El director del Servicio Nacional de Migraciones, Eduardo Thayer, también apuntó a una “normalidad”: “En términos migratorios acá en Arica, y particularmente en Chacalluta, hay normalidad. En promedio diariamente salen por este paso personas extranjeras en un total de entre 5.000 y 6.000 personas. Eso es lo que ocurre todos los días y es lo que está ocurriendo hoy. No hay ningún cambio en materia del flujo migratorio de salida de extranjeros desde nuestro país”, acotó.

En Arica, el alcalde Orlando Vargas convocó al Comité Comunal de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) para evaluar el escenario. El jefe comunal desdramatizó la presencia de migrantes y advirtió que algunos sectores han sobredimensionado la situación con fines políticos. “No es una masa de 500, 600 personas o mil personas. Algunos se han aprovechado políticamente… yo creo que lo que hay que armar aquí es un corredor humanitario”, afirmó, llamando a coordinar apoyo humanitario en lugar de generar alarmas infundadas.

En diálogo con Estado Nacional, el gobernador Diego Paco precisó en primer lugar que “estamos bastante preocupados por la situación que se está viviendo aquí en la zona fronteriza y que, a mi visión, no se le ha tomado la gravedad desde el nivel central de todo lo que está pasando y podría pasar, eventualmente, sobre todo post-elecciones en esta parte”.”El día de ayer estuvieron autoridades nacionales, como el subsecretario del Interior, de Seguridad, el director nacional de Migraciones, donde ellos absolutamente le bajan el perfil, consideran que es una situación normal. Para ellos es normal que estén 20, 50, 100, más de 100 personas varadas, acampando en lo que es el borde fronterizo”, puntualizó.

Desde la oposición, sin embargo, surgieron críticas hacia el Ejecutivo. El senador UDI Iván Moreira cuestionó la viabilidad de un corredor humanitario mientras Perú mantiene militarizada su frontera. Su par José Miguel Durana fue más duro y afirmó que la decisión del país vecino es “consecuencia de la pésima administración del gobierno de Boric y la nula presencia del Ministerio de Relaciones Exteriores”.

Para este lunes está programado el Comité Binacional de Cooperación Migratoria entre las cancillerías de Chile y Perú. De cara a ese encuentro, Ramos recalcó que se debe reforzar el diálogo regional y consolidar medidas que han mostrado resultados, como el acuerdo de reconducción con Bolivia. El Gobierno insistió en que la situación fronteriza sigue siendo manejable y que no hay señales de un flujo extraordinario de personas.