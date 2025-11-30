Datavoz: Kast lidera menciones positivas y “mentira y falsedad” destaca entre atributos negativos

El Monitor de Liderazgos Políticos de Datavoz correspondiente a noviembre de 2025 —la primera medición tras la primera vuelta— confirmó que los candidatos presidenciales José Antonio Kast y Jeannette Jara concentran por completo el espacio político, encabezando simultáneamente los rankings de menciones positivas y negativas.

Según el informe, la instalación de la segunda vuelta generó un ecosistema marcado por alta visibilidad y fuerte polarización. José Antonio Kast alcanzó 45,03% de menciones positivas, su cifra más alta del año, transformándose en el liderazgo político con mayor recordación espontánea entre los consultados. Para Paulina Valenzuela, socia fundadora de Datavoz, este ascenso tiene una explicación directa: “Después de la primera vuelta, Kast logra ocupar con mucha claridad el espacio del liderazgo político positivo. No solo crece, sino que se instala como la figura más presente en la mente de la ciudadanía cuando se piensa en liderazgo”.

Esa mayor presencia también arrastra tensiones. Kast aparece con 36,34% de menciones negativas, donde el atributo más recurrente en la nube de percepción es “mentira y falsedad”. Sobre ese contraste, Valenzuela señala que “la ciudadanía reconoce atributos asociados a liderazgo, firmeza y propuestas concretas, pero también persisten percepciones negativas muy intensas. Es un liderazgo polarizante, aunque hoy domina el registro positivo”.

El caso de Jara

En el caso de Jeannette Jara, el informe muestra 32,34% de menciones positivas, situándola en segundo lugar, pero simultáneamente registra 39,21% de menciones negativas, encabezando esa categoría.

Las razones negativas también se concentran en la idea de “mentira y falsedad”. No obstante, Valenzuela apunta que la candidata del oficialismo muestra atributos diferenciadores en el plano positivo: “En Jara reaparece con mucha fuerza el atributo de empatía y cercanía. Es un liderazgo con una carga afectiva distinta, que conecta más desde lo emocional y relacional”.

Otro dato relevante del monitor es la posición de Franco Parisi. Aunque no lidera en cantidad de menciones, obtiene la mejor evaluación neta del mes, con +10,2%. Según Valenzuela, esta característica lo vuelve un actor clave en el clima electoral: “Parisi aparece menos polarizado y con una evaluación neta positiva que lo convierte en el liderazgo mejor posicionado del mes. Ese equilibrio es escaso en un contexto tan tensionado”.

En la lectura global del estudio, la socia fundadora de Datavoz enfatiza que el sistema político atraviesa un momento de alta concentración: “Estamos ante un ecosistema extremadamente concentrado. Kast y Jara dominan el espacio político tanto en lo positivo como en lo negativo. Y eso habla más de la intensidad del momento que de preferencias instaladas a largo plazo”.