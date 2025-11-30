Ni fachos ni comunachos: PDG decide no apoyar a ningún candidato en el balotaje

El Partido de la Gente (PDG) resolvió este domingo su posición oficial para la segunda vuelta presidencial luego de realizar una consulta online entre sus militantes.

El resultado fue categórico: el partido no entregará respaldo ni a Jeannette Jara ni a José Antonio Kast, y adoptará como postura institucional el voto nulo o blanco. La decisión reafirma la línea discursiva que impulsó Franco Parisi durante la campaña, marcada por su eslogan “ni fachos ni comunachos”.

El anuncio fue realizado por el presidente del PDG, Rodrigo Vattuone, quien confirmó que “el resultado es contundente” y detalló el desglose de la votación: un 78% se inclinó por la opción nulo o blanco, un 20% por Kast y solo un 2% por Jara.

Según explicó, el proceso fue conducido por las directivas regionales y también registró sufragios desde el extranjero, aunque el partido no informó el número total de votos emitidos.

A través de un comunicado, la colectividad complementó la decisión sosteniendo que “de acuerdo con esta votación, y respetando plenamente la voz de nuestros militantes, el PDG adopta como posición oficial para la segunda vuelta la opción Nulo o Blanco”.

Añadieron que el resultado “refleja el descontento legítimo de nuestras bases con las alternativas que estarán en el próximo balotaje”.

La postura del partido adquiere relevancia considerando que Franco Parisi obtuvo 19,71% de los votos en la primera vuelta presidencial, equivalente a 2.552.649 sufragios. Ese volumen de electores ha sido uno de los más disputados por ambos comandos, aunque las encuestas han mostrado altos niveles de indecisión o desafección entre quienes respaldaron al economista.

El cierre de filas del PDG alrededor del voto nulo o blanco confirma la estrategia de mantener distancia de ambos proyectos en disputa y se alinea con la identidad política que el partido viene promoviendo desde su irrupción en 2021.