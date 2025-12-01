Estudio U. Central revela percepciones cruzadas y estereotipos entre migrantes y chilenos

La Universidad Central de Chile presentó el Informe nº6 de Corrientes Subterráneas, elaborado por el Laboratorio de Conversación Pública del Centro Democracia y Opinión Pública (CDOP). Esta edición examina los imaginarios y estereotipos de conversaciones en redes sociales sobre migrantes y chilenos, evidenciando discursos de deshumanización, criminalización, estigmas de pobreza y jerarquías internas entre comunidades migrantes.

Desde las propias comunidades migrantes, en tanto, emergen percepciones que alternan valoraciones de orden y civilidad con críticas relacionadas al racismo, la frialdad y una percepción de superioridad social. Estas visiones no operan de forma aislada: conforman un intercambio permanente de tensiones que modela la convivencia cotidiana.

Axel Callís, coordinador del área de Opinión Pública del CDOP, señaló que este informe “ha sido el más duro de todos, porque lo que se dice en este fuego cruzado —las opiniones tanto de los migrantes a los chilenos como de los chilenos a los migrantes— refleja realidades muy crudas y epítetos muy fuertes. Nosotros no ocultamos nada; describimos una situación, y lo que hace este informe es mostrar desde una óptica cualitativa lo que se habla en redes sociales día a día”.

El informe titulado “Miradas cruzadas entre migrantes y chilenos” incluye, además, un análisis de prensa nacional e internacional que evidencia un tratamiento desigual del fenómeno migratorio. Mientras los medios chilenos abordan el tema desde perspectivas políticas, económicas, de seguridad y, más recientemente, desde enfoques sociales y culturales, la prensa internacional lo menciona de forma marginal y prioriza contenidos deportivos por sobre la migración. Este contraste acentúa percepciones parciales sobre Chile y contribuye a que el debate migratorio se instale, con frecuencia, en un marco de crisis, amenaza o conflicto.

Pablo Walker SJ, capellán del Servicio Jesuitas a Migrantes, valoró el aporte del estudio y afirmó que “nos permite salir del buenismo, del maximalismo de lado a lado, y también de la flojera mental de quedarnos atrapados. Es interesante observar de dónde provienen estas percepciones y por qué se sostienen. Por eso estamos en un trabajo de convivencia territorial basado en la teoría del conflicto y del contacto, porque es lo único que permite destrabar y deconstruir estos modos cómodos de evitar preguntarnos de dónde nace tanta fobia, miedo o agresividad hacia quien llega”.

Por su parte, la actriz Javiera Contador, protagonista de la serie ‘Sin Frenos’ destacó que el informe expone un fenómeno profundamente influido por los espacios digitales. “Tenemos un nivel de odiosidad donde cada uno dice lo que quiere, de la forma que quiere y cada vez con más violencia”. Agregó que “la agenda mediática se toma de los titulares y de los hitos digitales más importantes, y si esos hitos provienen de un nivel de violencia tan alto, la imagen que se proyecta día a día es que todo está mal y cargado de una odiosidad tremenda”.

Finalmente, Julián Flórez, representante de la Cámara Chileno Colombiana de Comercio, subrayó que el informe evidencia una realidad evidente en el clima social actual. “Estamos en un proceso de confrontación entre chilenos y migrantes, donde el migrante comienza un proceso de defensa”. Añadió que “existe una tendencia cultural a desplazar la responsabilidad y a buscar quién es el enemigo, y esa búsqueda termina apuntando a la población migrante, más aún cuando los medios de comunicación exacerban hechos particulares que no se veían antes en Chile, instalando la idea de que gran parte de la inseguridad proviene de los migrantes”.

El informe concluye que la migración en Chile se ha convertido en un espacio de disputa simbólica donde conviven prejuicios históricos, nuevos conflictos digitales y visiones contrapuestas sobre identidad, pertenencia y legitimidad social. Aunque existen señales de reconocimiento y valoración mutua, estas se ven opacadas por narrativas que profundizan la desconfianza entre «nacionales» y «extranjeros». En este escenario, el CDOP reafirma la importancia de estudiar estas dinámicas para aportar evidencia al debate público y promover una convivencia social más informada y dialogante.