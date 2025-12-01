José Joaquín Brunner y desafío de nuevas izquierdas: ver la “capacidad que tenemos para renovarnos”

José Joaquín Brunner, sociólogo, exministro y académico, observa el escenario previo al balotaje del 14 de diciembre con una preocupación que va más allá del resultado electoral.

A su juicio, en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el desafío central para las nuevas izquierdas es evaluar “qué capacidad vamos a tener los distintos elementos que estamos envueltos en esta historia de una izquierda político-cultural, de renovarnos a la luz de los nuevos desafíos del siglo XXI y de formar una fuerza política razonable para el país”. Para Brunner, esa interrogante es más decisiva que la contienda inmediata.

El académico afirma que la candidatura de Jeannette Jara refleja un problema estructural del sector, pero no lo origina. “El problema no es la candidata, que tiene una trayectoria tan interesante y meritocrática. No es, digamos, el programa que es relativamente moderado, pero que responde a la vieja configuración ideológica de una socialdemocracia tradicional”, señaló. Lo que está en juego, según explica, es la dificultad de la centroizquierda y de las izquierdas en general para producir una renovación profunda de ideas, una tarea que —a su juicio— no ha logrado encabezar ninguna fuerza política del bloque.

Brunner sostiene que la élite generacional que llegó al poder con Gabriel Boric no consolidó ese proceso. “El Frente Amplio, que lo pudo hacer, bueno, hasta aquí ha demostrado poca capacidad de renovarse a sí mismo, poca capacidad de gestionar un gobierno en un momento difícil como ha sido el de los últimos años”, planteó. Ese fracaso, afirma, se refleja hoy en la candidatura de Jara, que carga con un marco ideológico que ya no dialoga con las exigencias del momento político y cultural.

El sociólogo también cuestiona la forma en que la campaña de José Antonio Kast ha evitado entrar en sus definiciones valóricas y su trayectoria ideológica. A su juicio, el candidato “está escondiendo, ocultando, no revelando” aspectos fundamentales de su pensamiento, pese a que en el pasado dijo explícitamente “que viene a dar una guerra cultural”. Brunner critica que el debate público no haya exigido claridad en estas materias, especialmente cuando Kast propone la idea de un “gobierno de emergencia” en un contexto de institucionalidad democrática que busca evitar ese tipo de figuras.

Para Brunner, el 14 de diciembre marcará un hito importante, pero no el decisivo: “No es el resultado electoral que tan probablemente ya conocemos, el que mayor preocupación me genera”. Su inquietud se concentra en el futuro inmediato: cómo, quién y desde dónde se articulará una izquierda capaz de responder a los desafíos actuales, reconstruir sus bases intelectuales y ofrecer un proyecto que vuelva a tener viabilidad política.