Rodrigo Sandoval cree que Kast no cumplirá su promesa: expulsar 350 mil migrantes “tomaría 200 años”

El debate migratorio volvió a instalarse con fuerza en la antesala de la segunda vuelta presidencial, luego de que José Antonio Kast insistiera en que todos los migrantes irregulares deberán abandonar el país o serán expulsados. Las declaraciones generaron preocupación en Perú —donde se decretó estado de emergencia en la frontera— y motivaron una cita binacional entre ambos gobiernos.

En este contexto, el exjefe del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior, Rodrigo Sandoval, aseguró que la promesa de Kast es impracticable. Consultado sobre cómo podría el candidato cumplirla, respondió tajante: “No puede, no es posible”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

A su juicio, la idea conecta emocionalmente con parte de la ciudadanía, pero carece de viabilidad real: “Si nosotros estamos hablando de 350.000 personas en situación migratoria irregular que se encuentran hoy día en Chile, expulsarlas tomaría, en el mejor de los casos, 200 años y eso estoy hablando de expulsarlas a un ritmo de expulsión de verdad nunca antes visto en la historia de Chile”.

Sandoval detalló que, en el caso de personas de nacionalidad venezolana, el escenario logístico es aún más restrictivo. Explicó que una expulsión marítima implicaría “meterlos en un barco, dar la vuelta con el barco por todo el Cabo de Hornos, recorrer el Atlántico y ver ahí si las personas alcanzan a llegar a Venezuela”, lo que calificó como “descartable en la cantidad que se está hablando”. Agregó que tampoco es factible operar por vía aérea: “En el caso de los aviones, ya ni siquiera tenemos la posibilidad de por algún vuelo comercial poder expulsarlos porque como sabemos bien el espacio aéreo venezolano está cerrado”.

Para el exdirector de Migraciones, la discusión se ha vuelto cada vez más alejada de la realidad operativa: “Cada vez que hablamos de este tema, las posibilidades de poder avanzar en la solución son menores que la vez anterior”. Según indicó, incluso cuando existieron condiciones más favorables para reconducir a ciudadanos venezolanos, esas alternativas se han ido cerrando: “Las autoridades se siguen remitiendo a formatos de expulsión y a formatos de clivaje que no son reales, que no son realistas”.

Sandoval también observó un cambio en el discurso del candidato. Recordó que Kast afirmaba que “no pensaba regularizar a nadie”, pero que hoy sostiene que no impulsará una regularización masiva. Para el especialista, ese matiz demuestra que el comando reconoce que sin un proceso de ordenamiento interno no es posible gestionar el fenómeno migratorio: “Lo cierto es que es imposible poder ordenar o acercarse a gestionar la migración de forma seria sin un proceso de regularización, eso es imposible”.