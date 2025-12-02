Crisis engañosa: Kast compartió foto de frontera de Perú… pero era del 2019 y no era sobre Chile

La difusión de una imagen por parte del candidato presidencial José Antonio Kast abrió un nuevo flanco en medio de la tensión migratoria que se vive en la frontera. El abanderado republicano publicó en X y Facebook una fotografía de un grupo de personas caminando de noche con maletas, asegurando que ilustraba lo que ocurre actualmente en el límite con Perú.

Sin embargo, una búsqueda inversa con Google Lens confirmó que la imagen circula desde 2019 y no fue tomada en la Línea de la Concordia. Los primeros registros corresponden a una nota de Infobae del 15 de junio de ese año y muestran a venezolanos ingresando a Perú desde Ecuador, según la acreditación de Guadalupe Pardo para Reuters.

Lo que está ocurriendo en el norte es grave y necesitamos un gobierno que conduzca el proceso de salida de miles de inmigrantes ilegales. Algunos candidatos proponen regularizaciones masivas, nosotros recuperaremos el orden y cumplimiento de la ley. pic.twitter.com/JKQgOmwWmm — José Antonio Kast Rist 🖐️🇨🇱 (@joseantoniokast) November 28, 2025

Una búsqueda inversa por Google Lens con la ilustración reveló que la imagen circula desde hace al menos cinco años. Entre los resultados, aparecieron notas de prensa con la misma imagen utilizada en 2019, siendo el medio argentino Infobae uno de los primeros en usarla.

La publicación, que supera 156 mil visualizaciones en X y más de 2.500 interacciones en Facebook, se produjo después de que el gobierno peruano decretara estado de emergencia en su frontera sur. La medida fue anunciada el 28 de noviembre por el presidente interino José Jerí Oré, ante la posibilidad de un aumento de migrantes debido al ultimátum de Kast, quien afirmó que las personas en situación irregular tenían un plazo contado —“111 días”— para abandonar Chile antes de ser expulsadas si él ganaba la elección. La fricción elevó la sensibilidad política del tema y generó reacciones inmediatas en Lima.

La visita de Jerí al límite ocurrió solo cuatro días después del mensaje del presidenciable chileno y estuvo marcada por un fuerte componente simbólico. Según fuentes consultadas por Aquí Arica de El Mostrador, el viaje no solo respondió a la presencia reiterada de Kast en Chacalluta, sino también a un reporte policial reservado que advertía cobros de 100 dólares realizados por efectivos fronterizos peruanos a migrantes sin documentos. La instalación del Ejército en el sector fue presentada como un gesto de autoridad y control, crucial para un gobierno interino cuya estabilidad es frágil.

La Inka Kola

Otro episodio amplificó el malestar: una fotografía de Kast bebiendo una Inca Kola, publicada en su Instagram, fue interpretada en Perú como una provocación. Una fuente periodística peruana señaló que, aunque la imagen no fue tomada en territorio peruano, “quedó en la retina que se la tomó en suelo peruano como diciendo ahora es mía”, lo que habría intensificado la molestia pública y política.

El gobernador regional de Arica y Parinacota, Diego Paco Mamani (RN), recogió rápidamente el ambiente de tensión. Durante la semana, comenzó a transmitir desde la Línea de la Concordia para los matinales santiaguinos, alertando sobre una posible “estampida migratoria” en reversa a raíz del endurecimiento de los controles peruanos. Aunque hasta ahora no existe un flujo comparable a las crisis de 2019 o 2022, el discurso del gobernador tomó fuerza mediática cuando el viernes un grupo de alrededor de treinta venezolanos bloqueó durante una hora el paso hacia Perú, denunciando que la policía local no los dejaba cruzar por falta de visa y que exigía pagos ilegales para permitir el tránsito.

El bloqueo, aunque breve, aumentó la atención pública y coincidió con auditorías internas en la Policía Nacional del Perú por presuntas irregularidades en los destacamentos fronterizos. Según testimonios recabados en el lugar, la interrupción habría sucedido justo cuando los efectivos suspendieron temporalmente los cobros para evitar sanciones, generando acumulación de migrantes.

Recién el sábado arribaron a Chacalluta los subsecretarios del Interior, Víctor Ramos Muñoz, y de Seguridad Pública, Rafael Collado González. Ambos descartaron que la situación configurara una crisis y explicaron que las cancillerías de Chile y Perú sostendrían una reunión para establecer un mecanismo que asegure un flujo ordenado. También negaron que la acumulación temporal de migrantes estuviera asociada al ultimátum del candidato republicano.

En paralelo, autoridades chilenas y la policía analizaron las cifras de movimiento migratorio en una mesa realizada en Arica. Los datos muestran que enero y febrero registraron los mayores egresos del año, con 1.328 y 1.033 personas respectivamente, mientras que en septiembre, octubre y noviembre se contabilizaron 559, 733 y 644 salidas, cifras que indican una disminución del flujo. Para diciembre, en cambio, se espera un aumento habitual por las celebraciones de fin de año.