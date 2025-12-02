Trata y oro: operativo tras denuncia de ciudadanos chinos en Mariquina
Cinco ciudadanos chinos denunciaron explotación laboral en Mariquina: dormían en un galpón, trabajaban jornadas extensas y recibieron amenazas tras reclamar sueldos impagos. “Nuestra seguridad corre peligro”, advirtieron al INDH, que investiga un posible segundo caso de trata en Los Ríos.
“Nuestra seguridad corre peligro”. Eso decía el papel con el que cinco ciudadanos chinos llegaron a la oficina del INDH Los Ríos en Valdivia, a fines de noviembre. Constanza Montt, jefa regional del Instituto, relata que no hablaban español y que el equipo tuvo que traducir lo que decían con herramientas de IA para entender, paso a paso, qué estaban denunciando.
Con esa traducción, el cuadro que se armó incluye aislamiento, amenazas y condiciones materiales básicas: dormir en un galpón sobre colchonetas, con alimentación muy acotada y jornadas extensas, incluso de noche, en un esquema donde vivir y trabajar ocurría en el mismo entorno.
Los cinco se conocían desde antes: en China habían sido “compañeros del ejército”. Ya jubilados, aceptaron venir a Chile para trabajar en una faena de oro en Mariquina, con la promesa de un contrato y un sueldo. Según el relato recogido por el INDH, el ingreso ocurrió bajo una aparente legalidad: entraron con un contrato firmado en China, con un monto estipulado, pero al llegar se lo cambiaron y los hicieron firmar nuevos documentos asociados a distintas empresas y por un monto menor, bajo explicaciones ligadas a impuestos y seguridad social.
Sobre el pago, Montt afirma que el patrón fue breve: “Al final del día el pago lo realizan solo los dos o tres primeros meses y después nunca les pagan”, y agrega que “nunca el pago fue íntegro”. El trabajo, además, no se limitó a la faena: también declararon trabajar en construcción de viviendas, con traslados entre lugares y turnos de lunes a domingo, rotándolos por grupos.
Antes de llegar al INDH, fueron en junio a la Dirección del Trabajo por los sueldos impagos. Después de ese trámite, aparecieron las amenazas: “Ellos refieren a que a partir de que el empleador toma conocimiento de la denuncia, fueron amenazados con que los iban a lanzar al río”.
Hoy los cinco ciudadanos chinos están en un lugar de resguardo, con diligencias en curso para recuperar cosas y documentación, mientras la investigación quedó en manos de la Fiscalía y se evalúan medidas migratorias como una visa humanitaria. En paralelo, la autoridad laboral cursó tres sanciones vinculadas a remuneraciones, labores convenidas y documentación previsional, y se ofició a Sernageomin para revisar la situación de la faena. Montt añade un dato regional: se trataría de la segunda causa de trata de personas en Los Ríos en diez años; la anterior, vinculada a explotación sexual.
