Trata y oro: operativo tras denuncia de ciudadanos chinos en Mariquina

“Nuestra seguridad corre peligro”. Eso decía el papel con el que cinco ciudadanos chinos llegaron a la oficina del INDH Los Ríos en Valdivia, a fines de noviembre. Constanza Montt, jefa regional del Instituto, relata que no hablaban español y que el equipo tuvo que traducir lo que decían con herramientas de IA para entender, paso a paso, qué estaban denunciando.

Con esa traducción, el cuadro que se armó incluye aislamiento, amenazas y condiciones materiales básicas: dormir en un galpón sobre colchonetas, con alimentación muy acotada y jornadas extensas, incluso de noche, en un esquema donde vivir y trabajar ocurría en el mismo entorno.

Los cinco se conocían desde antes: en China habían sido “compañeros del ejército”. Ya jubilados, aceptaron venir a Chile para trabajar en una faena de oro en Mariquina, con la promesa de un contrato y un sueldo. Según el relato recogido por el INDH, el ingreso ocurrió bajo una aparente legalidad: entraron con un contrato firmado en China, con un monto estipulado, pero al llegar se lo cambiaron y los hicieron firmar nuevos documentos asociados a distintas empresas y por un monto menor, bajo explicaciones ligadas a impuestos y seguridad social.

Sobre el pago, Montt afirma que el patrón fue breve: “Al final del día el pago lo realizan solo los dos o tres primeros meses y después nunca les pagan”, y agrega que “nunca el pago fue íntegro”. El trabajo, además, no se limitó a la faena: también declararon trabajar en construcción de viviendas, con traslados entre lugares y turnos de lunes a domingo, rotándolos por grupos.

Antes de llegar al INDH, fueron en junio a la Dirección del Trabajo por los sueldos impagos. Después de ese trámite, aparecieron las amenazas: “Ellos refieren a que a partir de que el empleador toma conocimiento de la denuncia, fueron amenazados con que los iban a lanzar al río”.

Hoy los cinco ciudadanos chinos están en un lugar de resguardo, con diligencias en curso para recuperar cosas y documentación, mientras la investigación quedó en manos de la Fiscalía y se evalúan medidas migratorias como una visa humanitaria. En paralelo, la autoridad laboral cursó tres sanciones vinculadas a remuneraciones, labores convenidas y documentación previsional, y se ofició a Sernageomin para revisar la situación de la faena. Montt añade un dato regional: se trataría de la segunda causa de trata de personas en Los Ríos en diez años; la anterior, vinculada a explotación sexual.