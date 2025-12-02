Alcohol, penitencias y culto a Neptuno: así fue el rito de la Armada que terminó en violación

Presentado por:

Valdivia llega a diciembre con un fin de semana movido: el sábado, la segunda tormenta eléctrica de la primavera; el domingo, la ciudad tomada por el Ironman 70.3, con cortes de tránsito, triatletas y vecinos reorganizando sus trayectos. Los días se alargan, el turismo se activa y el agua llama. Pero también deja una alerta temprana: al menos cuatro personas han muerto en lagos y ríos de Los Ríos desde septiembre, antes incluso de que comience el verano.

En Río Bueno, el 9 de octubre fue hallado el cuerpo de Gonzalo Carrillo, joven de 20 años desaparecido tras ingresar al río a mediados de septiembre. Semanas después, el 21 de octubre, un pescador de 78 años murió tras caer de una embarcación al río Valdivia, frente a Cutipay. Ya en noviembre, un hombre de 33 años falleció en el Lago Maihue, en Futrono, luego de rescatar a su pareja y a su hija. Y el 29 de noviembre, en Panguipulli, se encontró a 65 metros de profundidad el cuerpo de un pescador de 32 años, perdido desde una semana antes.

Son hechos que dejan a comunidades y familias afectadas, mientras en paralelo la región sigue su curso. A continuación, el adelanto de esta nueva edición:

Una mezcla alcohólica con salsa de soya que debía tomarse de una vez, un “dios” Neptuno recibiendo honores , pruebas y penitencias para los ascendidos, “padrinos” a cargo del traslado y un “baile provocativo” usado luego como argumento disciplinario contra la propia denunciante. Así fue el rito que derivó en la denuncia de violación de una funcionaria de la Armada. La sanción interna en su contra fue revocada por la Corte de Apelaciones de Valdivia, pero el juicio oral se realizará en junio, mientras el acusado sigue en funciones.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Los Ríos, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas las novedades y secretos de la actualidad regional. Y, como cada semana, también estamos en Radio UACh 90.1 FM, los martes al mediodía, para seguir la conversación.

Caso «Neptuno»: Corte revoca sanciones a denunciante y critica prácticas sexistas en la Armada

El 25 de noviembre de 2025, la Corte de Apelaciones de Valdivia acogió un recurso presentado por el INDH por el caso de una funcionaria de la Armada que denunció violación en 2022 y terminó amonestada por la propia institución. En su resolución, la corte estimó que los hechos no solo revelan errores administrativos, sino que derivan de una “cultura institucional patriarcal y sexista”, con expresiones “evidentes de violencia y discriminación de género”.

De acuerdo con el relato reunido por el Instituto Nacional de Derechos Humanos de Los Ríos, la secuencia se inicia en una actividad de ascenso realizada en una sede de oficiales en retiro de la Armada llamada El Ancla. En esa instancia se llevó a cabo un rito de promoción descrito por la jefa regional del organismo, Constanza Montt, como “el ritual de Neptuno”, en el que un funcionario se caracteriza como el dios romano y los ascendidos le rinden honores mediante pruebas y penitencias, en una dinámica en la que cada uno de ellos queda bajo la custodia de un “padrino”.

Una de esas pruebas consistía en ingerir una mezcla de distintos licores con salsa de soya que debían tomarse de una vez. Tras esa ingesta, Montt afirma que los testigos constataron que la denunciante presentó vómitos, dificultades para caminar y necesidad de afirmarse. Y en ese contexto, el superior que había asumido el rol de padrino se ofreció para trasladarla no a su casa, ni a la gobernación, sino a su domicilio particular donde habrían ocurrido los hechos.

Con la denuncia presentada, además de la investigación penal, se abrió un sumario disciplinario interno que terminó afectando a la denunciante. Según Montt, la sanción inicial “había sido casi la previa a la destitución” y después se rebajó, pero se mantuvieron fundamentos como “falta de urbanidad” y “abuso de confianza”. También sostiene que el procedimiento tuvo restricciones de acceso: “Ella nunca pudo acceder, nunca le dieron una copia completa del sumario”.

En ese mismo sumario, explica Montt, parte de la justificación de la amonestación se construyó a partir de conductas ocurridas durante la actividad, como que la funcionaria habría bailado con el superior denunciado. Ahí aparece una expresión que se volvió clave en la disputa: “baile provocativo”. Montt sostiene que ese concepto no está tipificado como falta y que, aun así, se usó como marco interpretativo dentro de “abuso de confianza”, entendido como fraternizar con un funcionario de mayor jerarquía.

El INDH cuestionó esa base conceptual. Montt afirma: “No existe la figura del baile provocativo, no está así tipificado”, y agrega que “abuso de confianza” se utilizó para encuadrar lo ocurrido en la actividad. El fallo de la Corte, al acoger el recurso, ordenó suprimir de todo registro las medidas disciplinarias en contra de la denunciante, implementar medidas formativas y preventivas, revisar el Reglamento de Disciplina e informar antecedentes a la Contraloría. En paralelo, Montt indica que el imputado fue formalizado y hay juicio oral fijado para junio del próximo año: “Y él sigue siendo funcionario”. Sobre la funcionaria, añade que también sigue formando parte de la institución y está recibiendo apoyo psicológico.

En una declaración pública, la Armada señaló su “irrestricto rechazo a todo tipo de discriminación y violencia” dentro de la institución y precisó que el 8 de septiembre había dispuesto el sobreseimiento de la medida disciplinaria aplicada a la funcionaria, dejando sin efecto la sanción. Indicó también que entregó al Ministerio Público todos los antecedentes del caso y que, al existir una causa judicial pendiente, no puede aportar más detalles. En paralelo, informó la apertura de una investigación interna para revisar la tramitación del procedimiento disciplinario y determinar eventuales responsabilidades, reiterando su compromiso con el respeto a los derechos de su personal.

Piscicultura en río San Pedro: el proyecto paralizado que ahora buscan caducar

Cuando el proyecto ya estaba detenido por orden del Tercer Tribunal Ambiental, un grupo de manifestantes llegó a empujar un paso más: la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental 2008 del proyecto de piscicultura proyectado en el río San Pedro, en Los Lagos. La acción se realizó el jueves 27 de noviembre, con la alcaldesa de Valdivia, Carla Amtmann, y el diputado electo Matías Fernández entre los asistentes.

La línea que levantan es simple: un permiso de 2008 no resiste el tiempo transcurrido. Con ese dato, piden que se declare su caducidad, en un conflicto que ya se instaló como tema regional en torno al sistema San Pedro–Calle-Calle.

La causa llega a este punto con las faenas paralizadas. A mediados de noviembre, el Tribunal decretó la suspensión total de la Resolución de Calificación Ambiental, en una discusión marcada por los riesgos de impactos significativos e irreversibles en el río y por el largo lapso entre la aprobación y el inicio efectivo de obras.

En paralelo, el proyecto abrió un flanco por patrimonio. En un oficio del 17 de junio de 2025, el Consejo de Monumentos Nacionales ordenó la inmediata paralización de excavaciones y movimientos de tierra, tras una denuncia por daño paleontológico y una inspección realizada junto a BIDEMA de la PDI en el sector Los Ciruelos.

El informe detalla hallazgos en los Estratos de San Pedro —troncos y madera fósil— y consigna daño grave e irreparable en un área de alto potencial fosilífero. También fija nuevas exigencias: permisos, informes técnicos y un plan de manejo que incluya monitoreo paleontológico permanente, inducciones y un protocolo frente a hallazgos imprevistos.

Trata y oro: operativo tras denuncia de ciudadanos chinos en Mariquina

“Nuestra seguridad corre peligro”. Eso decía el papel con el que cinco ciudadanos chinos llegaron a la oficina del INDH Los Ríos en Valdivia, a fines de noviembre. Constanza Montt, jefa regional del Instituto, relata que no hablaban español y que el equipo tuvo que traducir lo que decían con herramientas de IA para entender, paso a paso, qué estaban denunciando.

Con esa traducción, el cuadro que se armó incluye aislamiento, amenazas y condiciones materiales básicas: dormir en un galpón sobre colchonetas, con alimentación muy acotada y jornadas extensas, incluso de noche, en un esquema donde vivir y trabajar ocurría en el mismo entorno.

Los cinco se conocían desde antes: en China habían sido “compañeros del ejército”. Ya jubilados, aceptaron venir a Chile para trabajar en una faena de oro en Mariquina, con la promesa de un contrato y un sueldo. Según el relato recogido por el INDH, el ingreso ocurrió bajo una aparente legalidad: entraron con un contrato firmado en China, con un monto estipulado, pero al llegar se lo cambiaron y los hicieron firmar nuevos documentos asociados a distintas empresas y por un monto menor, bajo explicaciones ligadas a impuestos y seguridad social.

Sobre el pago, Montt afirma que el patrón fue breve: “Al final del día el pago lo realizan solo los dos o tres primeros meses y después nunca les pagan”, y agrega que “nunca el pago fue íntegro”. El trabajo, además, no se limitó a la faena: también declararon trabajar en construcción de viviendas, con traslados entre lugares y turnos de lunes a domingo, rotándolos por grupos.

Antes de llegar al INDH, fueron en junio a la Dirección del Trabajo por los sueldos impagos. Después de ese trámite, aparecieron las amenazas: “Ellos refieren a que a partir de que el empleador toma conocimiento de la denuncia, fueron amenazados con que los iban a lanzar al río”.

Hoy los cinco ciudadanos chinos están en un lugar de resguardo, con diligencias en curso para recuperar cosas y documentación, mientras la investigación quedó en manos de la Fiscalía y se evalúan medidas migratorias como una visa humanitaria. En paralelo, la autoridad laboral cursó tres sanciones vinculadas a remuneraciones, labores convenidas y documentación previsional, y se ofició a Sernageomin para revisar la situación de la faena. Montt añade un dato regional: se trataría de la segunda causa de trata de personas en Los Ríos en diez años; la anterior, vinculada a explotación sexual.

Isleña Antumalén: de Isla Huapi al Fluvial, y del Fluvial a Netflix

A Isleña Antumalén la música la llevó lejos, pero su identidad la mantiene siempre cerca de la tierra. Criada desde los 15 años en la comunidad mapuche de Isla Huapi, fue desde ese territorio donde comenzó a construir una propuesta que mezcla rap, canto y una presencia escénica marcada por una mirada mapuche contemporánea.

Hoy, con apenas 26 años, la artista vive uno de los momentos más relevantes de su carrera: su música suena en dos continentes, está editada por Everlasting Records en Europa y por Discos Tue Tue en Chile, y una de sus canciones llegó incluso a Netflix, en la serie Valeria. Pero el punto de quiebre, recuerda, ocurrió en Fluvial, el encuentro internacional de música que cada año convierte a Valdivia en un puente entre la escena del sur y los mercados del mundo.

Su participación durante la edición 2021 no solo la acercó a programadores extranjeros: también la puso frente a uno de los principales productores de Everlasting Records, quien se interesó en su proyecto y más tarde le ofreció el contrato que abrió el camino internacional. Desde entonces, Isleña se ha presentado en escenarios de Canadá, España, Brasil y Ecuador, siempre llevando consigo una mezcla musical que no pierde de vista su territorio.

Destaca la artista que Fluvial fue una plataforma muy significativa para poder internacionalizar su carrera. Y este 2025 regresa a Valdivia como parte del cartel del próximo Fluvial, a desarrollarse del 10 al 13 de diciembre.

—¿Qué significó Fluvial para tu carrera?

—Para mi carrera artística como joven mapuche de una zona rural, Fluvial significó una plataforma superpotente para poder internacionalizar mi música, gracias al mercado que plantea Fluvial, a las puertas que abre. Y claro, yo me presenté durante el 2021 y ahora volver con un disco editado con Ñaña, que hemos podido presentar en distintos países ha sido increíble. Siento que es muy importante que existan estos espacios para los artistas del sur, que podamos tener realmente la posibilidad de mostrarnos ante la industria y poder hacernos ahí un pequeño espacio.

—Tu música llegó a Netflix a través de la serie española Valeria. ¿Qué cambió a partir de eso?

—Siento que hubo un antes y un después luego de que Maki saliera en Netflix. Fue muy bonito ver la serie, escuchar mi música en esa tremenda plataforma. Creo que igual es un mensaje para la juventud del sur, que sí podemos lograr las cosas, que tenemos que apoyarnos también, escuchar nuestra música. Mucha gente me empezó a seguir luego de lo de la serie

—Tu propuesta dialoga con lo mapuche, pero también con lo urbano. ¿Cómo defines ese equilibrio?

—Bueno, yo creo que si bien soy mapuche, mi música está pensada para todo el público, no solamente para un público indígena. Así que realmente lo tradicional en mi propuesta musical están en las letras, en algunas palabras que utilizo en mapuzungún, pero desde hace bastante tiempo hago una performance urbana. Mi público es superdiverso: tengo público mapuche y no mapuche, y quiero seguir por ese sendero, porque mi objetivo es ser una gran artista y uno se tiene que abrir para que todo el público te pueda entender, escuchar y ser parte de la propuesta.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquilosrios@elmostrador.cl.

