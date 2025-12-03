16 ciudadanos chinos y un carabinero detenidos tras operativo contra “mafia china” en Barrio Meiggs

Un total de 18 personas —16 ciudadanos chinos, un chileno y un boliviano— fueron detenidas este miércoles durante un masivo operativo encabezado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Centro Norte para desarticular a una organización criminal conocida como la “mafia china”, con base en el Barrio Meiggs de Santiago.

Entre los arrestados se encuentra un carabinero activo, perteneciente a la Escuela de Suboficiales, acusado de prestar servicios privados como guardia a los integrantes de la banda y de alertarlos sobre procedimientos policiales.

La detención del funcionario se produjo en el marco de una investigación reservada que incluyó allanamientos simultáneos en una decena de domicilios en Santiago y otras regiones, con la participación de más de 100 detectives. Según la indagatoria, el uniformado colaboró con los miembros de la organización y será formalizado por cohecho. Su abogada aseguró a la prensa —a la salida del control de detención— que realizaba trabajos con los chinos, “pero de forma particular”.

Carabineros informó que el funcionario fue desvinculado de manera inmediata. En un comunicado, la institución señaló que la medida se adoptó a raíz de la investigación llevada a cabo por el Ministerio Público y la PDI y que se inició una investigación administrativa paralela. La institución reafirmó que no tolerará conductas que vulneren sus principios, normas internas y la legislación vigente.

Los allanamientos se concentraron desde la madrugada en calles como Gorbea, Conferencia, Toesca y Exposición, donde se incautaron productos falsificados, dinero en efectivo, especies asociadas a casinos ilegales y documentos vinculados a actividades comerciales. En calle Gorbea se inspeccionaron al menos dos importadoras y un local de comida en el marco de la arista por contrabando que investiga la PDI junto al Servicio de Impuestos Internos. Las diligencias también alcanzaron locales de ciudadanos chinos en Providencia y departamentos de propiedad china, donde se requisaron 15 carpetas con documentación, tres cajas fuertes y dos máquinas contadoras de billetes.

Según información consignada por Radio Biobío,el operativo incluyó la intervención de un edificio conocido como “Shakira Tower”, utilizado para arriendo de habitaciones, donde fueron detenidos dos ciudadanos asiáticos. Asimismo, se incautaron armas, computadores, teléfonos móviles y cerca de $650 millones en efectivo. De manera preliminar, la investigación estima que la organización habría movilizado alrededor de $100 mil millones a través de delitos como tráfico de drogas y de armas, lavado de activos, secuestros, homicidios frustrados, contrabando y operación de casinos clandestinos.

Las diligencias continuaron durante toda la tarde en distintos puntos de la Región Metropolitana. La Fiscalía dispuso ampliar la detención de todos los imputados hasta este viernes, jornada en que se espera su formalización por asociación criminal y otros ilícitos vinculados a crimen organizado. Autoridades no descartaron que exista una víctima grave relacionada con una arista de secuestro actualmente bajo análisis.