Contradicción de Kast en Archi: no expulsará a 330 mil migrantes, solo los invitará a irse

A pocos días del balotaje presidencial, este miércoles se desarrolla el Debate Presidencial de la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) 2025, instancia que vuelve a reunir a los dos candidatos que disputan la segunda vuelta del 14 de diciembre: Jeannette Jara, abanderada del oficialismo y la Democracia Cristiana, y José Antonio Kast, representante del bloque opositor.

El encuentro se realiza en el Campus Oriente de la Universidad Católica, en la comuna de Providencia, y marca el penúltimo cara a cara entre ambos contendores antes de las urnas. La cita comenzó a las 8:00 horas y se extenderá por dos horas.

El formato del debate busca fomentar un intercambio directo entre los aspirantes a La Moneda, priorizando la claridad de las propuestas, el contraste programático y la participación equilibrada de cada candidato. Para ello, Archi trabajó junto a la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica de Chile en el diseño de la jornada.

Durante la mañana, Jara y Kast profundizarán en los principales temas de interés nacional que han marcado la agenda electoral: seguridad, migración, economía, pensiones, empleo, derechos sociales y políticas públicas vinculadas al desarrollo del país. La conducción está a cargo de un panel de periodistas pertenecientes a radios nacionales y regionales, quienes formularán preguntas y moderarán los tiempos.

La instancia constituye una de las últimas grandes vitrinas de la campaña para ambos candidatos, obligados a contrastar propuestas y responder cuestionamientos en un escenario de audiencia masiva y alto interés público.

Minuto a minuto

