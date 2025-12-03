Presidente Boric ante el empresariado: “Chile no se cae a pedazos”

En su despedida como Presidente ante el Encuentro Anual de la Industria —organizado por la Sofofa—, Gabriel Boric centró su mensaje en un llamado directo a desmontar la idea de un país en declive. “Chile no se cae a pedazos”, afirmó ante el empresariado, defendiendo los resultados económicos de su administración y pidiendo abandonar el “catastrofismo” para valorar los avances en crecimiento, inversión e inflación.

El mensaje llega en un contexto político marcado por exigencias —desde antes de la primera vuelta— del comando de Jeannette Jara para que el Mandatario evitara intervenir en la carrera presidencial, y luego de que ayer el senador PPD Jaime Quintana —integrante del comando— afirmara que la gestión de Boric es lo que más perjudica la candidatura de la exministra. En su discurso, el Presidente no hizo alusión directa al candidato republicano José Antonio Kast.

Boric subrayó que el país creció 2,6% cuando todos anunciaban 1,5%, y que la economía ha avanzado más de lo esperado: “¿Es suficiente? No, pero fue mucho más de lo que se esperaba. Pareciera que no nos alegramos por eso”. Llamó a no “dormirse en la complacencia”, pero tampoco caer en diagnósticos fatalistas: “Tenemos motivos para estar profundamente orgullosos”.

“Creo que la reforma de pensiones es un gran ejemplo”

En lo político, el Jefe de Estado puso especial énfasis en la importancia de acuerdos transversales y destacó la reforma previsional impulsada por su gobierno, iniciativa emblemática de la candidata oficialista Jeannette Jara. “Lo que importa es si fuimos capaces de mejorar la calidad de vida del pueblo de Chile. Y creo que la reforma de pensiones es un gran ejemplo”, sostuvo, alineando su mensaje con uno de los ejes centrales de la exministra sin mencionarla directamente.

El Mandatario también relató la evolución de su relación con la Sofofa. Recordó que, antes de asumir, le dijo a la actual presidenta del gremio, Rosario Navarro, que “en los empresarios no confiaba”, y valoró que durante su mandato se haya mantenido “un canal de diálogo abierto” que permitió construir puentes de colaboración. “Con otros gremios no ha sido igual”, admitió, destacando que la Sofofa supo sostener un trato “fluido y respetuoso, sin renunciar a diferencias legítimas”.

Boric defendió además la seriedad económica del país, subrayando la caída de la inflación desde su peak de 14%, el trabajo conjunto con el Banco Central, el récord de exportaciones y la necesidad de seguir aumentando el PIB potencial. “Podemos crecer más y hemos sentado las bases para que eso ocurra”, dijo. También destacó el rol del sector privado en el empleo y mencionó los viajes empresariales en las giras de Estado —como el de India, que busca cerrar un acuerdo comercial a inicios de 2026— como ejemplos de cooperación exitosa.

“Los fanáticos que creen que siempre tienen la razón…”

Antes de concluir, advirtió sobre los riesgos de la polarización: “Los fanáticos que creen que siempre tienen la razón no llegan a ninguna parte. La política se trata de llegar a acuerdos con quienes piensan distinto”. Y expresó su deseo de que, “calmadas las pasiones”, se evalúe su gobierno con mirada amplia: “Espero haber contribuido con un granito de arena para hacer un Chile mejor”.

Desde el gremio, Rosario Navarro respondió con una advertencia sobre el estancamiento económico y llamó a recuperar una “amistad cívica” que permita volver a crecer sobre el 4%. Planteó la meta “Compromiso 365”, que busca que los permisos para nuevos proyectos no tarden más de un año, y sostuvo que el país “no está condenado al estancamiento ni a la polarización”. Rodrigo Yáñez, secretario general de la Sofofa, agregó que el desafío es retomar una senda de inversión productiva que hoy —salvo en minería— sigue rezagada.