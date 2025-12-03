Publicidad

Sergio Bitar critica a Jorge Tarud, nuevo aliado de Kast: “Hay que tener coherencia en la vida”

Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Sergio Bitar criticó el apoyo de Jorge Tarud a José Antonio Kast y afirmó que “hay que tener alguna coherencia en la vida”, cuestionando que alguien que combatió a Colonia Dignidad respalde a quien, según dijo, “fue partidario” de ese enclave.

El exministro y expresidente del PPD, Sergio Bitar, cuestionó el respaldo de Jorge Tarud a José Antonio Kast, señalando que “lo otro te destruye, porque nadie sabe quién eres”, y planteó que no se puede romper con una trayectoria marcada por la defensa de los DD.HH. Indicó que la izquierda enfrenta un nuevo ciclo histórico y que, tras el 14 de diciembre, deberá revisar su rumbo, su identidad y sus ideas para volver a ser mayoría en Chile.
Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la actividad en que el partido Demócratas oficializó su apoyo a la candidatura presidencial de José Antonio Kast fue la presencia de Jorge Tarud, vicepresidente de la colectividad y uno de los fundadores del PPD.

El exdiputado sostuvo que respalda a Kast porque “las personas van cambiando” y porque lo considera “prudente” y “flexible”. Sin embargo, desde el PPD, el exministro Sergio Bitar reaccionó al nuevo alineamiento político de Tarud.

“Creo que hay que tener alguna coherencia en la vida. Lo otro te destruye, porque nadie sabe quién eres, ni sabe dónde estás, ni has sido consistente con lo que has sido antes”, afirmó en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler.

Agregó que, si alguien ha combatido a Colonia Dignidad, no puede unirse a quien ha sido “partidario” de ese enclave. “Cada uno tiene que mirarse su propia conciencia y mirarse al espejo; yo no soy juez de nadie”, señaló.

Estado de la izquierda

Bitar también abordó el momento político de la izquierda. Planteó que, independientemente del resultado del 14 de diciembre, el sector deberá realizar una “revisión profunda”, similar a la renovación socialista de los años 80.

Recordó que aquella redefinición ideológica permitió construir mayorías junto a la Democracia Cristiana y dio origen a la Concertación. A su juicio, la izquierda actual no tiene fuerza suficiente para encaminarse hacia una nueva mayoría y debe repensar su rumbo ante un país que vive un cambio de ciclo histórico.

El exministro sostuvo que el Frente Amplio, el PC, el socialismo democrático y su propio partido han enfrentado dificultades para articular un proyecto amplio que dialogue con el centro político. “Esa izquierda, como está, tiene que sufrir cambios importantes”, afirmó. Añadió que los desafíos del futuro pasan por definir qué ideas inspirarán al sector y por comprender adecuadamente las nuevas realidades políticas y sociales del país. Según dijo, “lo que vamos a ver ahora es quién toma hegemonía y cuáles son las ideas que nos van a inspirar”.

