Unesco destaca a Chile como modelo global para anticipar el futuro en tiempos de polarización

Chile fue reconocido por la Unesco como un referente global en anticipación estratégica y reconstrucción de consensos, durante la conmemoración del Día Mundial de los Futuros, celebrada el 2 de diciembre en París. El país fue presentado como ejemplo en el encuentro World Futures Day: Anticipation in an Era of Volatility 2025, que reunió a autoridades, expertos y representantes de más de 50 países.

La delegación chilena expuso la experiencia desarrollada a través de Congreso Futuro y Proyecta Chile 2050, iniciativas destacadas por su capacidad de articular a la ciencia, la política, la academia, la sociedad civil y el sector privado en torno a desafíos de largo plazo. La presentación estuvo a cargo de Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro (FEF) y fundador de Congreso Futuro, quien participó como expositor principal en un panel sobre anticipación en tiempos de volatilidad.

Durante la jornada, autoridades como el director general adjunto de Unesco, Xing Qu, y referentes internacionales en prospectiva —entre ellos Patrick Noack, de Dubai Future Foundation— analizaron experiencias globales para enfrentar escenarios inciertos. En ese contexto, Unesco destacó el modelo chileno por su contribución a generar confianza, promover el diálogo transversal y producir políticas públicas basadas en evidencia.

“Chile está mostrando que es posible anticiparse, construir acuerdos y poner la ciencia en el centro del desarrollo. En un mundo fragmentado, este modelo genera enorme interés porque demuestra que la colaboración sigue siendo el camino”, señaló Guido Girardi.

Entre los casos relevados estuvo la Ley de Neuroderechos, considerada pionera a nivel mundial en la protección de la actividad cerebral y los neurodatos, y que actualmente es estudiada en distintos países como referencia normativa. También se puso énfasis en Proyecta Chile 2050, que reúne a más de 2 mil especialistas, instituciones y organizaciones en la construcción de una visión estratégica de país más allá de los ciclos electorales.

En el encuentro, Unesco anunció la creación de la Global Anticipatory Policy Coalition, plataforma internacional destinada a fortalecer capacidades anticipatorias en políticas públicas. Chile fue invitado a integrarse a esta nueva instancia.

Congreso Futuro 2026

Entre el 12 y el 17 de enero de 2026 se realizará en Chile una nueva edición de Congreso Futuro, bajo el lema “Humanidad, ¿hacia dónde vamos?”. El encuentro reunirá a más de 130 expertos nacionales e internacionales —incluidos Premios Nobel, investigadores, académicos y referentes en tecnología, ética, neurociencia, medioambiente y gobernanza del futuro— y contempla actividades en todas las regiones del país, entre exposiciones, talleres, cátedras y encuentros ciudadanos.

