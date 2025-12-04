Jeannette Jara descarta agresividad y acusa a Kast de “silencio” y evasión en plena campaña

En pleno tramo decisivo de la segunda vuelta presidencial, la candidata de Unidad por Chile y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, salió a desmarcarse de la idea de que habría endurecido su tono para enfrentar a su contendor, José Antonio Kast.

Desde Concepción, en conversación con Radio Bío Bío, la exministra y abanderada oficialista fue categórica: no se trata de agresividad, sino de franqueza. “He estado directa. Agresivo es la persona que no da respuesta, que se burla de los demás, que hace alusiones a aspectos físicos de las personas. A mí me molesta cuando José Antonio Kast me dice que cuando yo hablo es como si estuviesen dando avisos comerciales y ningún periodista le diga nada”, señaló, marcando distancia del estilo del republicano.

Consultada por un eventual cambio estratégico en su despliegue comunicacional, Jara insistió en que su carácter es el mismo de siempre y que la imagen instalada en campaña nunca fue completa. “Siempre he sido igual, una mujer directa. Lo que pasa es que la prensa me ha tratado de encasillar como una mujer que solo sonreía y bailaba, pero comprenderá que una mujer que solo sonríe y baila no es capaz de sacar adelante una reforma previsional y 40 horas si no tiene además carácter”, afirmó.

Respecto al debate de la Asociación de Radiodifusores (Archi), la candidata dijo haber aprovechado el espacio para profundizar propuestas y corregir información falsa. Kast, en cambio, habría optado por la evasión. “Noté mucho silencio. De hecho, ocurrió una situación bien compleja y es que dejaba que corriera el tiempo para no tener que contestar… Yo nunca había visto a un político así”, sostuvo.

Jara subrayó que su rival evitó responder cuestiones de fondo: “qué iba a ser con las 40 horas, qué iba a ser con Krassnoff”.

Con ambos candidatos intensificando su despliegue territorial y mediático, la disputa por la conducción del país se vuelve cada día más directa.