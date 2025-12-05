40 premios nacionales firman carta en favor de Jara y advierten “retrocesos” en caso de ganar Kast

“La cultura, las artes, las ciencias y las humanidades son base del bienestar y del desarrollo de los países. Avanzar o retroceder está hoy en nuestras manos“. Con esa frase parte la carta firmada por 626 figuras de las ciencias, artes y cultura nacional, en la que expresaron su respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC) y lanzan críticas tan tácitas como duras a la de su contendor, José Antonio Kast (Partido Republicano)

La misiva, firmada por 40 premios nacionales ―entre los que se cuentan Valentín Trujillo, Raúl Zurita, Diamela Eltit, María Olivia Mönckeberg y Hernán Rivera Letelier―, afirma que “a lo largo de décadas de gobiernos democráticos, nuestro país se ha posicionado en un lugar destacado a nivel internacional por sus avances tanto en materias de acceso, participación y desarrollo cultural como por sus contribuciones en distintas áreas del conocimiento, como salud, astronomía, paleontología, patrimonio, inteligencia artificial, océanos y Antártica”.

“Todo esto hoy corre peligro de ser borrado del centro del desarrollo de nuestra nación. Como podemos ver en otros países, recuperar los ecosistemas culturales y científicos, que han destacado a países como Estados Unidos, Argentina y Brasil, tomará décadas. Hemos constatado la prohibición de libros en las escuelas, el desfinanciamiento de la ciencia en áreas tan relevantes como la salud, la desvalorización de la investigación sobre género y diversidades, la negación de la evidencia sobre el cambio climático. Detrás de esto hay programa cultural, o lo que han llamado ‘batalla cultural’“, advierte la misiva, adelantando un clima político y del Ejecutivo afín a las políticas de los gobierno de Jair Bolsonaro, Javier Milei y Donald Trump.

En esa línea, aseguran que el país corre un riesgo de censura cultural y una eventual mercantilización de las artes, junto con “limitaciones a la libertad de investigación por medio del desfinanciamiento de algunas áreas y definiciones políticas sobre qué se puede investigar y que no”.

“Quienes firmamos esta declaración defendemos el poder transformador de la cultura, las artes, las ciencias y las humanidades. Sin libertad de pensamiento, imaginación, de investigación y de expresión quedamos a merced de la manipulación ideológica”, declaran los firmantes, quien cierran la misiva con un llamado “a cuidar el camino que hemos construido, a mirar la evidencia y no dejarnos engañar por las estrategias de desinformación, a trabajar por mejorar el presente para avanzar con bienestar y justicia social hacia el futuro”.