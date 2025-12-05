Publicidad
40 premios nacionales firman carta en favor de Jara y advierten “retrocesos” en caso de ganar Kast PAÍS Créditos imagen: Agencia Uno

40 premios nacionales firman carta en favor de Jara y advierten “retrocesos” en caso de ganar Kast

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La carta, firmada por 626 académicos de las ciencias, artes y cultura nacional, alerta sobre un peligro de censura cultural y mercantilización de las artes, similar a políticas de Bolsonaro, Milei o Trump. “No se puede ceder un solo paso a quienes solo quieren hacer retroceder a Chile”, advierten.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Un grupo de 626 personalidades de la cultura, artes y ciencias, incluyendo 40 premios nacionales, publicó una carta respaldando la candidatura presidencial de Jeannette Jara. En ella, celebran los avances democráticos en cultura y conocimiento, pero advierten que ese patrimonio está en riesgo. Critican, sin nombrarlo directamente, el proyecto de José Antonio Kast, equiparándolo a regímenes que han desfinanciado la ciencia, prohibido libros, negado el cambio climático y desvalorizado estudios de género. Alertan sobre un programa de “batalla cultural” que lleva a la censura.
Desarrollado por El Mostrador

“La cultura, las artes, las ciencias y las humanidades son base del bienestar y del desarrollo de los países. Avanzar o retroceder está hoy en nuestras manos“. Con esa frase parte la carta firmada por 626 figuras de las ciencias, artes y cultura nacional, en la que expresaron su respaldo a la candidatura presidencial de Jeannette Jara (PC) y lanzan críticas tan tácitas como duras a la de su contendor, José Antonio Kast (Partido Republicano)

La misiva, firmada por 40 premios nacionales ―entre los que se cuentan Valentín Trujillo, Raúl Zurita, Diamela Eltit, María Olivia Mönckeberg y Hernán Rivera Letelier―, afirma que “a lo largo de décadas de gobiernos democráticos, nuestro país se ha posicionado en un lugar destacado a nivel internacional por sus avances tanto en materias de acceso, participación y desarrollo cultural como por sus contribuciones en distintas áreas del conocimiento, como salud, astronomía, paleontología, patrimonio, inteligencia artificial, océanos y Antártica”.

También te puede interesar:
CFA desarma cifras del Gobierno: el FES sería gasto público y no un activo financiero
CFA desarma cifras del Gobierno: el FES sería gasto público y no un activo financiero
“Es un problema humanitario”: Ministro Montes defiende expropiación de terrenos en San Antonio
“Es un problema humanitario”: Ministro Montes defiende expropiación de terrenos en San Antonio

Todo esto hoy corre peligro de ser borrado del centro del desarrollo de nuestra nación. Como podemos ver en otros países, recuperar los ecosistemas culturales y científicos, que han destacado a países como Estados Unidos, Argentina y Brasil, tomará décadas. Hemos constatado la prohibición de libros en las escuelas, el desfinanciamiento de la ciencia en áreas tan relevantes como la salud, la desvalorización de la investigación sobre género y diversidades, la negación de la evidencia sobre el cambio climático. Detrás de esto hay programa cultural, o lo que han llamado ‘batalla cultural’“, advierte la misiva, adelantando un clima político y del Ejecutivo afín a las políticas de los gobierno de Jair Bolsonaro, Javier Milei y Donald Trump.

En esa línea, aseguran que el país corre un riesgo de censura cultural y una eventual mercantilización de las artes, junto con “limitaciones a la libertad de investigación por medio del desfinanciamiento de algunas áreas y definiciones políticas sobre qué se puede investigar y que no”.

“Quienes firmamos esta declaración defendemos el poder transformador de la cultura, las artes, las ciencias y las humanidades. Sin libertad de pensamiento, imaginación, de investigación y de expresión quedamos a merced de la manipulación ideológica”, declaran los firmantes, quien cierran la misiva con un llamado “a cuidar el camino que hemos construido, a mirar la evidencia y no dejarnos engañar por las estrategias de desinformación, a trabajar por mejorar el presente para avanzar con bienestar y justicia social hacia el futuro”.

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad