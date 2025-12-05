Frei pide tiempo extra para defender su militancia en la DC desde China

La crisis interna que abrió la reunión entre Eduardo Frei Ruiz-Tagle y José Antonio Kast sumó un nuevo capítulo: el expresidente pidió oficialmente más plazo al Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana para presentar sus descargos, luego de que el órgano decidiera suspenderlo “preventivamente” por recibir al candidato republicano en su casa, a días de la segunda vuelta.

El mensaje llegó por correo electrónico a la secretaría del TS. Frei escribió desde China —donde participa en actividades del Club de Madrid— y explicó que la diferencia horaria y las restricciones de internet lo han dejado prácticamente incomunicado, impidiéndole responder con claridad a la denuncia impulsada por la directiva del senador Francisco Huenchumilla.

El tribunal, que sesionó telemáticamente el jueves por la noche, aceptó su solicitud y le dio diez días hábiles adicionales para presentar su defensa a partir de su regreso a Chile, previsto para el 6 de diciembre.

En la DC señalan que la reacción del exmandatario hace prever que buscará defender su militancia. Desde la directiva, Huenchumilla ha insistido en que ningún expresidente puede actuar “sin reglas”, y la secretaria nacional, Alejandra Krauss, ha llamado a aplicar “las medidas disciplinarias que correspondan”.

El caso de Frei tampoco es el único que remueve a la colectividad. Según consigna La Tercera, el TS también suspendió preventivamente al alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, y a su directora de Desarrollo Comunitario, Paz Foitzich, por apoyar al ex DC Miguel Ángel Calisto en su carrera al Senado, en un episodio donde también habría pesado la cercanía del jefe comunal con Evelyn Matthei.