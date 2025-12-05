Publicidad
Frei pide tiempo extra para defender su militancia en la DC desde China PAÍS Foto: AgenciaUNO

Frei pide tiempo extra para defender su militancia en la DC desde China

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Desde el otro lado del mundo, el expresidente busca ordenar sus descargos ante el Tribunal Supremo, que ya lo tiene suspendido y a la espera de una respuesta formal cuando regrese al país.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
La reunión entre Eduardo Frei y José Antonio Kast abrió un conflicto interno en la Democracia Cristiana que escaló esta semana, luego de que el expresidente —desde China y con problemas de conexión— pidiera al Tribunal Supremo más plazo para responder a la suspensión provisional decretada por recibir al candidato republicano en su casa; la solicitud fue aceptada y se le otorgaron diez días adicionales desde su regreso el 6 de diciembre.
Desarrollado por El Mostrador

La crisis interna que abrió la reunión entre Eduardo Frei Ruiz-Tagle y José Antonio Kast sumó un nuevo capítulo: el expresidente pidió oficialmente más plazo al Tribunal Supremo (TS) de la Democracia Cristiana para presentar sus descargos, luego de que el órgano decidiera suspenderlo “preventivamente” por recibir al candidato republicano en su casa, a días de la segunda vuelta.

El mensaje llegó por correo electrónico a la secretaría del TS. Frei escribió desde China —donde participa en actividades del Club de Madrid— y explicó que la diferencia horaria y las restricciones de internet lo han dejado prácticamente incomunicado, impidiéndole responder con claridad a la denuncia impulsada por la directiva del senador Francisco Huenchumilla.

El tribunal, que sesionó telemáticamente el jueves por la noche, aceptó su solicitud y le dio diez días hábiles adicionales para presentar su defensa a partir de su regreso a Chile, previsto para el 6 de diciembre.

También te puede interesar:
Los Frei, los Demócratas y la extrema derecha chilena
Los Frei, los Demócratas y la extrema derecha chilena
Apoyo de Frei a Kast desata quiebre con la DC y un duro control de daños en el comando de Jara
Apoyo de Frei a Kast desata quiebre con la DC y un duro control de daños en el comando de Jara
Líderes ciudadanos expresan apoyo a Frei por “ataques de la directiva” DC tras apoyo a Kast
Líderes ciudadanos expresan apoyo a Frei por “ataques de la directiva” DC tras apoyo a Kast
Kast mete a Bachelet en el lío por Frei: “Si le pido una reunión, ¿también la van a sancionar?”
Kast mete a Bachelet en el lío por Frei: “Si le pido una reunión, ¿también la van a sancionar?”

En la DC señalan que la reacción del exmandatario hace prever que buscará defender su militancia. Desde la directiva, Huenchumilla ha insistido en que ningún expresidente puede actuar “sin reglas”, y la secretaria nacional, Alejandra Krauss, ha llamado a aplicar “las medidas disciplinarias que correspondan”.

El caso de Frei tampoco es el único que remueve a la colectividad. Según consigna La Tercera, el TS también suspendió preventivamente al alcalde de Coyhaique, Carlos Gatica, y a su directora de Desarrollo Comunitario, Paz Foitzich, por apoyar al ex DC Miguel Ángel Calisto en su carrera al Senado, en un episodio donde también habría pesado la cercanía del jefe comunal con Evelyn Matthei.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad