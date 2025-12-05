Muñeca Bielorrusa: formalización de imputados por ruta de dinero a Vivanco fijada para enero

La arista “Muñeca Bielorrusa” —trama que nació en el teléfono de Luis Hermosilla— sigue creciendo y ya tiene fecha para su próximo capítulo judicial.

La Fiscalía Regional de Los Lagos confirmó que el Tribunal agendó para el 14 de enero de 2026, a las 09:00 horas, la audiencia en que se formalizará a tres imputados clave en el caso de coimas, lavado de dineros y fallos irregulares en el Poder Judicial.

La solicitud —ingresada el pasado 3 de diciembre al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago— apunta al conservador de Puente Alto Sergio Yáber, al conservador de Chillán Yamil Najle y al dueño de la casa de cambios “Suiza”, Harold Pizarro.

La Fiscalía adelantó que en la audiencia se expondrán los antecedentes que sustentan las imputaciones y se pedirán medidas cautelares.

El equipo liderado por la fiscal regional Carmen Gloria Wittwer sostiene que los tres imputados fueron piezas centrales en la operación que permitió mover, fragmentar y ocultar un pago irregular de $45 millones, parte del circuito de coimas destinado a favorecer al consorcio bielorruso Belaz Movitec en su disputa con Codelco.

Ese cheque —según la investigación y registros revelados en El Mostrador— se depositó a nombre de un tercero como fachada, fue llevado a la casa de cambios de Pizarro para convertirlo en efectivo y luego se redistribuyó mediante transferencias fraccionadas para borrar toda huella digital.

Desde esa casa de cambios, parte del dinero habría pasado a manos de Yáber, quien en la carpeta investigativa aparece vinculado a comunicaciones y documentos del círculo de Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco. Luego, Yáber habría traspasado montos a Najle, quien siguió el proceso enviando fracciones del dinero a cuentas asociadas directamente a Migueles. Para la Fiscalía, esa secuencia —efectivo, reenvíos y fragmentación— calza con un típico esquema usado para desarmar el rastro de operaciones ilícitas.

La investigación ya mantiene en prisión preventiva a Migueles, y a los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, acusados de coordinar la ruta del dinero. El Consejo de Defensa del Estado, además, amplió su querella para incluir a la exministra Vivanco, dejando solo pendiente que el tribunal decida cuándo la formalizará.

En paralelo, las defensas se siguen moviendo. Según consigna La Tercera, Migueles cambió de abogado y ahora será representado por Álex Carocca. Yáber reforzó su equipo con Guillermo Chahuán en el sumario administrativo de la Corte de San Miguel y Marcelo Hadwa en la arista penal. Este último insistió en que su cliente no ha cometido irregularidades.

Con fecha ya fijada para enero, la causa entra en una fase decisiva. La Fiscalía espera que la reconstrucción completa de la ruta del dinero confirme que estos pagos no fueron simples movimientos financieros, sino parte de una maniobra diseñada para influir en resoluciones judiciales.