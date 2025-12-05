Por viajes con abogados y trama bielorrusa: juez Simpertigue suspendido de la Corte Suprema

El ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, quedó suspendido de sus funciones por dos meses, según decidió el fiscal judicial del máximo tribunal, Jorge Pizarro. La medida, que comenzará a regir el martes 9 de diciembre, se enmarca en la investigación disciplinaria que el tribunal abrió en su contra el pasado 14 de noviembre por sus vínculos con abogados involucrados en distintas causas judiciales.

La suspensión llega tras la declaración del propio Simpertigue ante el fiscal Pizarro, a quien enfrentó sin abogado y mientras se encontraba de vacaciones. Entre los antecedentes que motivaron la medida se encuentran su participación en causas relacionadas con Codelco y Belaz-Movitec —vinculadas al caso “Muñeca Bielorrusa”— y la inmobiliaria Fundamenta, cuyos abogados compartieron viajes y actividades sociales con el magistrado luego de que resolviera los litigios.

La decisión adquiere aún más relevancia por la cercanía de la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema, programada para el lunes 15 de diciembre. La inhabilitación de Simpertigue le quita un voto al bloque identificado como disidente, que busca frenar que la ministra Ana Gloria Chevesich asuma el liderazgo del tribunal.

Pero la suspensión no es el único frente que enfrenta el ministro. Simpertigue también tiene pendiente una acusación constitucional en el Congreso, que podría derivar en su destitución. El libelo lo acusa de tres faltas: notable incumplimiento del deber de probidad y parcialidad en el caso Codelco-Belaz Movitec; conflictos de interés en nombramientos notariales; e infracciones a la imparcialidad y probidad en la causa Fundamenta. Está citado a defenderse el martes 9 de diciembre ante la comisión revisora, presidida por la diputada Maite Orsini, quien advirtió que, de no presentarse, se procederá “en rebeldía” y se votará al día siguiente.

Con esta suspensión, Simpertigue se aleja del Palacio de Tribunales justo en un momento crítico, entre investigaciones judiciales y decisiones clave dentro del mismo tribunal que integra.