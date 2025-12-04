OTJ pide remover a Simpertigue por viajes y nexos con abogados ligados a fallos clave

La Organización de Trabajadoras y Trabajadores del Poder Judicial (OTJ), encabezada por su presidente Marcelo Acevedo Vallejo, solicitó formalmente al Pleno de la Corte Suprema que se abra un cuaderno de remoción en contra del ministro Diego Simpertigue Limare, amparándose en el artículo 80 de la Constitución y el artículo 332 N°3 del Código Orgánico de Tribunales. La petición sostiene que han surgido antecedentes que comprometen la independencia, imparcialidad y probidad exigidas a los integrantes del máximo tribunal.

Según expone la OTJ, el requerimiento se funda en información revelada por el medio Reportea, que el 12 de noviembre de 2025 publicó un reportaje donde se detalla que, apenas finalizado el litigio entre el consorcio Belaz Movitec (CBM) y Codelco, el ministro Simpertigue realizó un viaje en crucero por Europa junto al abogado Eduardo Lagos y sus respectivas parejas. Los trabajadores citan textualmente que “Simpertigue votó en dos ocasiones a favor de CBM, a pesar de su cercanía y amistad con el abogado Lagos”, quien actualmente se encuentra acusado penalmente por el pago de coimas a la exministra Ángela Vivanco.

El escrito también incorpora como antecedente el fallo de la Tercera Sala que rehabilitó el proyecto inmobiliario “Eco Egaña”, donde Simpertigue formó parte de la mayoría favorable a Fundamenta. Posteriormente se reveló que la empresa transfirió $410 millones al estudio jurídico de Eduardo Lagos y Mario Vargas, “destinados —según la Fiscalía— a influir en la integración de salas de la Corte Suprema y asegurar la inhabilitación del ministro Sergio Muñoz”. Aunque Simpertigue no figura como partícipe de esas operaciones, la OTJ señala que la coincidencia temporal entre el fallo y sus vínculos estrechos con ambos abogados constituye un antecedente institucionalmente grave.

Los trabajadores citan además la investigación de CIPER que expone un segundo viaje: “Un mes después del fallo que benefició a Fundamenta, el ministro Simpertigue participó en un viaje en crucero por el Mediterráneo junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas”, acompañado de sus parejas. Según la contabilidad incautada al estudio de Lagos, existían pagos coincidentes con la reserva de seis pasajeros. Para la OTJ, esta cercanía social no transparentada vulnera principios esenciales del Código Iberoamericano de Ética Judicial.

En el requerimiento, reproducen íntegramente el reportaje de Reportea sobre la “trama bielorrusa”, citando que “dos días después de que finalizó el enfrentamiento judicial entre CBM y Codelco, el ministro Simpertigue se embarcó en un crucero junto a su esposa y el abogado Eduardo Lagos” y que el último pago desde Codelco a CBM —por más de $1.026 millones— se realizó “dos días antes del inicio del viaje”.

La OTJ sostiene que el problema no radica únicamente en influencias directas, sino en la afectación de la apariencia de imparcialidad: “Un juez no solo debe ser justo e imparcial, sino que también debe parecerlo”. Por lo mismo, afirman que “la íntima relación del Sr. Ministro Simpertigue con los abogados Lagos y Vargas antes de un juicio no fue declarada de ningún modo”, afectando el derecho de las partes a conocer vínculos relevantes.

El documento recuerda que la Corte Suprema ya utilizó los mismos argumentos para remover a la exministra Ángela Vivanco en octubre de 2024, y que el propio Simpertigue defendió públicamente que la remoción por mal comportamiento puede hacerse sin proceso disciplinario previo. En coherencia con ese precedente, sostienen que “no resulta necesario instruir investigación sumaria previa para abrir Cuaderno de Remoción”.

La OTJ concluye que la gravedad de los hechos —viajes compartidos, vínculos no informados, participación en fallos de alto impacto económico y cercanía con abogados hoy imputados por cohecho— deteriora la confianza pública en la judicatura y afecta la legitimidad institucional del Poder Judicial. Por ello, solicita que la Corte Suprema ejerza su facultad constitucional y abra un cuaderno de remoción para evaluar la continuidad del ministro Simpertigue en el cargo.