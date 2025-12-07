“Bueno para la plata” y “maltratador”: la historia de poder, amistad y quiebres de Sergio Yáber
Sergio Yáber forjó en Coquimbo una red que combinó poder político, negocios inmobiliarios y vínculos con notarios y empresarios, hasta hoy terminar involucrado en el caso Muñeca Bielorrusa. Sus relaciones, quiebres y favores configuran el entramado que lo mantiene bajo investigación.
-
Trayectoria profesional y regreso a Coquimbo: Sergio Yáber Lozano, nacido en La Serena en 1971, siguió la tradición notarial de su padre y en el año 2000 asumió como notario público de Coquimbo, regresando así a su región para tejer redes en los ámbitos político, empresarial y social.
-
Perfil social y acusaciones de maltrato laboral: Yáber es descrito como una persona sociable, “bueno para la plata”, ducho en negocios inmobiliarios y frecuentador de fiestas. Sin embargo, fuentes cercanas también lo señalan como déspota y maltratador con sus trabajadores en la notaría de Coquimbo.
-
Vínculos políticos y caso de notoriedad: Su nombre tomó notoriedad pública por una transferencia de $1,6 millones al senador Matías Walker. Además, mantuvo relaciones operativas con figuras como el exdiputado Francisco Eguiguren, a quien involucró en una campaña, y el senador Sergio Gahona, a quien también arrendó un inmueble.
-
Red empresarial y quiebre de una amistad clave: Su red de influencias incluía a empresarios como Pedro Olivares, dueño de “La Elegante”, y a la familia Daire, fundadora de Almacenes Daire, con quienes tuvo una cercana amistad y negocios. No obstante, esta relación se rompió abruptamente debido a problemas de negocios y “líos de platas”.
-
Amistades notariales y nexo con investigación judicial: Mantiene una amistad cercana con los actuales notarios de Coquimbo, María José Montesino (su sucesora) y Gonzalo Henríquez. Este vínculo es relevante porque Montesino está casada con Fernando Martel Costa, investigado por sus lazos con Yáber, y porque Henríquez habría sido el nexo clave para presentarle al destituido exministro Antonio Ulloa, ampliando su red en el Poder Judicial.