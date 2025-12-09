Debate Anatel transcurrió entre recriminaciones mutuas, cifras equivocadas y momentos tensos

No fue una jornada tranquila y tal como se esperaba, ambos candidatos desplegaron toda su artillería en contra de su oponente. El debate Anatel estuvo marcado por cruces fuertes y cifras exageradas. Desde las 21:00 horas Jeannette Jara y José Antonio Kast se enfrentaron en lo que a ratos parecía una conversación inentendible.

En una de las primeras intervenciones, el candidato republicano aseguró que un millón 200 mil personas son asesinadas al año en Chile. La cifra correcta, es de 1.207 los homicidios consumados en 2024 en Chile, según el Reporte Anual de Homicidios 2024 confeccionado por la Fiscalía Nacional. Al parecer sufrió un traspié con los números, ya que luego dijo que durante este gobierno habían sido asesinados 4 mil 500 chilenos.

De hecho, en la conferencia de prensa posterior aclaró que no eran los números sino que una confusión.

Pero el debate trajo momentos de mucha tensión y cruces entre ambos postulantes a La Moneda que subieron la temperatura de una carrera presidencial que elevó su tono en las últimas semanas.

Tenso cruce entre Kast y Jara por Carabineros y migración

El momento más tenso de la noche fue durante el bloque dedicado a migración y control fronterizo. El republicano abrió el intercambio acusando que la candidata oficialista —y su sector— nunca ofrecieron disculpas a Carabineros por el uso de la icónica polera del “perro matapacos”. Kast sostuvo que ese episodio reflejaba una falta de respeto hacia la institución policial.

Jara respondió de inmediato y calificó la afirmación como falsa: “Lo que señala respecto de la polera es mentira. Yo ofrecí disculpas porque me equivoqué”. Y agregó: “Tú te equivocaste en un tema que no tiene que ver contigo, sino que tiene que ver con el país, y es la regulación de la migración. Eso es lo grave”.

Minutos antes, la propia Jara había emplazado a Kast por una imagen difundida por él que correspondía a 2019 y que mostraba supuestos migrantes huyendo de Chile. Ese antecedente elevó el tono del intercambio, con Kast interrumpiendo reiteradamente para exigir que se reconociera el rol de Carabineros: “¿Los Carabineros no tienen que ver con el país? Son el sostén de esta patria, y ¿ustedes los insultan?”.

Jara, visiblemente incómoda, replicó: “Yo no he insultado a nadie”. Kast insistió: “¿Cómo? Tú te pusiste una polera del ‘perro matapacos’”. La candidata intentó retomar su tiempo de respuesta: “José Antonio, deja hablar. Tranquilízate un poquito”.

Kast respondió: “Jeannette, yo estoy calmado”. A lo que Jara contestó: “Entonces deja de interrumpir pues”. El republicano cerró el cruce afirmando: “Yo respeto a Carabineros de Chile, y tú no”.

La abanderada oficialista devolvió el golpe mirando a los periodistas: “Está claro que la tranquilidad no es lo de él”.

El episodio se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados del debate, tensionando un espacio donde ambos buscaban atraer a votantes moderados. El choque también expuso la estrategia de Kast de reforzar su narrativa de orden público, mientras Jara intentó instalar que el verdadero “error” de su contendor ha sido su postura histórica sobre migración.

“No tiene soluciones”: Jara y Kast se enfrentan por tomas y políticas sociales

En el inicio del bloque de políticas sociales del debate, Jeannette Jara criticó los dichos del ministro del Vivienda, Carlos Montes, sobre la megatoma de San Antonio, señalando que “no estoy de acuerdo, me parece un error. En Chile lo peor que puede pasar es que no se respete la fila… En mi gobierno eso no va a pasar”.

El debate se tornó tenso cuando Kast anunció desalojos, y Jara lo cuestionó sobre cómo concretaría esas medidas, acusándolo de no presentar propuestas claras. La carta oficialista dijo que el republicano “no tiene propuestas”.

Kast asegura que no tocará las 40 horas

Jeannette Jara cuestionó a José Antonio Kast por su “tono divisor” y le preguntó qué hará con la reducción de la jornada laboral a 40 horas. El candidato republicano respondió criticando al gobierno por “no resolver los problemas urgentes”, como la inseguridad, y aseguró: “Hoy matan a un chileno cada ocho horas”. Ante la insistencia de Jara, Kast aclaró que “no vamos a tocar las 40 horas (…) No vamos a tocar ningún derecho adquirido”.

Kast cierra prometiendo recuperar seguridad y empleo: “Se acabó el tiempo”

En su minuto final, José Antonio Kast cerró el debate con un mensaje directo y enfático: “El tiempo se acabó. El de los discursos, de las franjas, de las mentiras, de las consignas. Hoy comienza una nueva etapa”. El candidato republicano se comprometió a actuar desde el 15 de diciembre para recuperar la seguridad y el empleo, pasando “del desorden al orden”, y remató: “Soy José Antonio Kast y quiero ser Presidente de la República para que ese cambio real se haga realidad. La fuerza del cambio viene en camino y que Dios nos bendiga”.

Jara cierra debate con llamado a la unidad y compromiso por seguridad y crecimiento

En su minuto final, Jeannette Jara cerró el debate con un mensaje de unidad: “Creo en una Patria en que, en vez de odiarnos, nos unamos”. La candidata de la izquierda subrayó que Chile enfrenta desafíos pendientes, pero que juntos se pueden superar, y aseguró que, de llegar a La Moneda, tomará todas las medidas necesarias para la seguridad pública y combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Además, afirmó que impulsará un crecimiento económico que beneficie a todos los chilenos.

