Kast se defiende ante las criticas por su participación en el debate de la Archi

El candidato José Antonio Kast salió a responder las críticas que ha traído su desempeño en el debate de la Archi, donde se enfrentó a Jeannette Jara. La polémica se instaló por la falta de claridad del republicano en distintos temas relevantes para el país.

Cuando tuvo que responder sobre cómo expulsaría a los inmigrantes ilegales, Kast dijo que los invitaría a salir y que los dueños de las empresas donde trabajan estas personas tendrán que comprarles un pasaje de para abandonar el país. Sobre este punto hubo varias críticas, pues el candidato ha hecho su campaña basándose en que su principal objetivo es mejorar la seguridad.

Sin embargo, a pesar de las críticas, Kast ha valorado la jornada como “un muy buen debate”, aunque estima que se habló poco sobre la seguridad pública: “La mayor crisis que tiene Chile hoy día es precisamente en el ámbito de la seguridad, sea fronterizo, carcelario, sicariato, asesinatos, etc.”.

Sin embargo, Kast asegura que sus respuestas se centran en ideas, al contrario de lo que hace su contendora, Jeannette Jara. De acuerdo la líder republicano, la candidata de la centroizquierda ha optado por “un estilo confrontacional” y que sus propuestas “no le van a cambiar la vida a las personas”.

En cambio, Kast considera que su candidatura es de “una sola posición” y que “estamos actuando respecto de políticas públicas que van a lo profundo de los distintos problemas (…) Y cuando uno quiere responder claramente, no todo lo responde en blanco o negro”.

En esa misma línea, el candidato criticó la ambigüedad de sobre distintas materias: “Hay ciertos temas que se discuten en la campaña electoral que tienen un fin del resultado para la elección, no el fin para el respeto de la persona. Por lo tanto, si alguien espera en un debate como ese que yo tome la actitud que ha tomado la candidata Jeannette Jara, no lo va a encontrar en mí”.

El republicano se diferenció de Jara, desde su manera y estrategias para debatir, hasta las propuestas que ambos plantean: “Si ustedes creen que Chile está bien, voten por Jeannette Jara. Si ustedes creen que Chile tiene que cambiar, que tiene que haber un cambio real en todas estas áreas, voten por José Antonio Kast”.

Kast defiende contra todo pronóstico a Quiroz

Finalmente, Kast defendió a su asesor económico, Jorge Quiroz, quien fue asesor de empresas vinculadas a causas que han tenido una condena o una sanción, como la colusión por las farmacias y los pollos, su detención en estado de ebriedad y la absolución del caso MOP-Gate.

En el debate Jara, lo emplazó por mantenerlo en su comando a pesar de dichos casos. Kast respondió que “la candidata Jara cuestiona permanentemente a alguien que ha demostrado en los hechos que el gobierno lo ha hecho mal”.

Incluso, Kast valoró acciones de Quiroz, pues reconoció los “aportes fundamentales” que ha hecho su asesor para “develar el mal uso de cifras entregadas históricamente en Chile, como es la Casen”.