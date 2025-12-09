Experta en urbanismo, Alejandra Rasse: campamentos han crecido por “el aumento del precio del suelo”

La intervención estatal en la megatoma de San Antonio volvió a instalar un debate de fondo sobre el acceso a la vivienda. El Gobierno destinará cerca de $11 mil millones para expropiar 100 hectáreas del terreno ocupado en el cerro Centinela, aunque la superficie total supera las 200 hectáreas y las personas que residen allí —según estimaciones— sobrepasan las 10 mil. “Estamos hablando de cuatro mil familias en donde hay más de tres mil niños”, señaló el ministro de Vivienda, Carlos Montes, advirtiendo que un desalojo sin plan integral podría desencadenar “una grave crisis humanitaria”.

En este contexto, la académica de la Universidad Católica y experta en urbanismo, Alejandra Rasse, planteó que la pregunta esencial es por qué las tomas han crecido de manera sostenida durante los últimos años. A su juicio, el fenómeno responde a un problema generalizado de acceso a la vivienda, fuertemente marcado por la asequibilidad.

“Hoy día acceder a vivienda en Chile es muy caro”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, agregando que “la pregunta de fondo es por qué han crecido los campamentos”, afirmó, recordando que el impacto se extiende desde los hogares más pobres hasta amplios sectores de clase media que destinan una parte desproporcionada de su presupuesto al arriendo.

Rasse sostuvo que las cifras de déficit habitacional —ubicadas bajo las 500 mil viviendas— no reflejan la magnitud real del problema. Al sumar factores como allegamiento, hacinamiento, inseguridad en la tenencia y problemas de asequibilidad, “las cifras que da Déficit Cero son sobre los dos millones de hogares que estarían teniendo problemas de acceso a la vivienda”. A su juicio, esta presión estructural explica por qué campamentos de gran escala, como el de San Antonio, han crecido en los últimos años.

La académica destacó que desde 2010 el precio del suelo y de la vivienda ha aumentado de manera sostenida, mientras los salarios se han mantenido casi estancados. “La vivienda es una diagonal hacia arriba y la de los salarios está bastante planita, entonces la gente es cada vez más pobre frente a la línea del precio de la vivienda”, explicó.

Investigaciones recientes atribuyen esta tendencia al encarecimiento de materiales desde la pandemia, pero, sobre todo, a la valorización del suelo como instrumento financiero. Según Rasse, “este aumento del valor de suelo tiene que ver con empezar a entender el suelo y la vivienda como un activo financiero… y no desde su valor de uso como vivienda”, lo que ha generado una presión que atraviesa todas las capas sociales.

“Hay un estudio de la ADI, de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, junto con el Centro de Políticas Públicas, que muestra que este aumento del precio de la vivienda tiene que ver con dos factores, principalmente el aumento de los materiales, que se produjo a partir del 2020, y el aumento del precio de suelo”, reiteró.

La académica concluyó que este cambio estructural —que convierte la vivienda en refugio de capital en tiempos de crisis y en un activo altamente rentable— es hoy “la madre del problema” para el acceso a la vivienda en Chile, con efectos directos en el crecimiento de los campamentos y la precariedad habitacional en todo el país.