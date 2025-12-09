Tomás Duval y futuro de la derecha tras balotaje: hegemonía será “conservadora” pero no “radical”

El cientista político Tomás Duval analizó el reordenamiento de las derechas de cara al balotaje y al escenario posterior al 14 de diciembre.

Consultado sobre el nivel de involucramiento de Chile Vamos en la campaña de José Antonio Kast, sostuvo que, más allá de señales formales como la integración a un comité territorial, el principal gesto provino de Evelyn Matthei el día de la elección. En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, a su juicio, “probablemente muchos de los parlamentarios electos estén en campaña detrás de José Antonio Kast”, pero remarcó que ese apoyo no ha ido mucho más allá.

Duval explicó que el cuadro obedece a un proceso interno inevitable. “Chile Vamos tiene que hacer una reflexión profunda (…) respecto al resultado electoral y la configuración de un nuevo escenario político”, afirmó. Ese escenario, dijo, está marcado por la aparición de distintos partidos y corrientes dentro del sector, donde el “eje conservador” se vuelve central en las nuevas miradas de la derecha.

Consultado por la eventual hegemonía de un sector más duro, Duval matizó. “Más que radical, para mí es una derecha conservadora la que puede estar dominando ese escenario”, señaló.

En esa línea, afirmó que José Antonio Kast “es un tipo institucionalizado y democrático en sus convicciones”, aunque dentro de su entorno existan posiciones “de esa naturaleza”. Según su análisis, ese polo conservador podría cristalizar en una “posible coalición” entre la UDI y el Partido Republicano, especialmente si Kast alcanza la Presidencia.

Sobre las otras corrientes derechistas, advirtió que también habrá disputas internas. Mencionó la presencia de una derecha “más radical”, como el Partido Nacional Libertario, que impulsa “una guerra cultural mucho más directa”. Aun así, Duval proyectó que “la hegemonía va a ser más bien conservadora” en la reconfiguración que comenzará a clarificarse después del domingo.