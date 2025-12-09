Vaticano revoca expulsión de sacerdote Felipe Berríos: orden jesuita aplicará medidas disciplinarias

El Vaticano decidió este martes dejar sin efecto las sanciones y la expulsión del sacerdote Felipe Berríos de la Compañía de Jesús, revertiendo los decretos emitidos en abril de 2024. La decisión fue adoptada por el Dicasterio para la Doctrina de la Fe (DDF) tras la apelación presentada por Berríos, concluyendo que “no se logró la certeza moral suficiente sobre los delitos denunciados”. La resolución es definitiva e inapelable.

Pese a esta revocación, la Compañía de Jesús anunció que iniciará un proceso de reparación con las ocho personas que presentaron las denuncias y aplicará medidas disciplinarias a Berríos respecto de su estilo de vida y su actividad apostólica. La orden religiosa señaló a través de un comunicado que respetará íntegramente la decisión del DDF, pero recordó su compromiso con la búsqueda de la verdad, la justicia y la protección de niños, niñas, adolescentes y personas en situación de vulnerabilidad.

El caso se remonta a 2022, cuando la Compañía de Jesús inició una investigación canónica tras denuncias de “hechos de connotación sexual” contra Berríos. La investigación preliminar concluyó que siete de las acusaciones eran verosímiles. Posteriormente, se realizó un proceso administrativo penal dirigido por el sacerdote argentino Dante Simón, delegado del Superior General, que corroboró los hechos denunciados y añadió un caso más.

En 2024, el Superior General emitió dos decretos contra Berríos: la prohibición de ejercer públicamente el ministerio presbiteral por un período de diez años y su expulsión de la Compañía de Jesús. El sacerdote apeló estas decisiones ante el DDF, que finalmente decidió dejarlas sin efecto.

El anuncio se produce pocos días después de que la Corte de Apelaciones de Santiago ordenara el sobreseimiento de Berríos, acusado de abuso sexual contra un menor de 15 años en el Santuario de Schoenstatt, en La Florida, confirmando que el caso estaba prescrito.