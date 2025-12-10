¡Chillán en modo 2.0!: pago digital en el transporte público llega a los taxis colectivos

Chillán ya se está acostumbrando a ser pionera en la modernización del transporte público. Y si ya habíamos tocado el cielo con la irrupción de los buses eléctricos y el pago con tarjeta en los taxibuses hace casi un año, ahora la tecnología llegó a los taxis colectivos con una primera línea que implementará un nuevo ecosistema digital de pago.

Se trata de la Línea 36, cuyos conductores decidieron pegarse un salto al futuro y junto con poder utilizar el convencional pago en efectivo, también se puede cancelar el boleto a través de un código QR de la app Bipay Wallet, la que por cierto se descarga gratuitamente. Con esto, la capital regional se consolida como un referente nacional en la modernización del transporte urbano.

La Línea 36 moviliza diariamente alrededor de dos mil pasajeros, lo que no es menor si se considera que cerca del 20% de la población chillaneja se moviliza en taxi colectivo. En promedio, cada vehículo de la mencionada línea realiza entre 8 y 10 vueltas diarias, operando con tarifas diferenciadas según el recorrido.

“La incorporación del pago digital en los colectivos es un paso clave para democratizar el acceso al transporte público. Estamos eliminando barreras como la necesidad de contar con efectivo y, al mismo tiempo, modernizando nuestro sistema. Esta tecnología hace que el transporte sea más inclusivo y accesible para todas y todos los chillanejos”, destacó el seremi de Transportes, Javier Isla, al respecto

Ya, ¿pero cómo funciona el sistema? Cada colectivo cuenta en su interior con códigos QR impresos en fundas termolaminadas. Para activar el servicio, los conductores inician la sesión en la aplicación y escanean el QR del vehículo correspondiente, quedando operativos para recibir pagos digitales. Con ello, los usuarios solo deben descargar la app, registrarse, cargar saldo, abrir la aplicación y seleccionar “Pago QR”. De ahí en adelante, todo funciona solo.

Paula Aguilera, representante legal de la beneficiada línea, destacó que «este sistema nos permite trabajar con mayor seguridad. Al reducir significativamente el manejo de efectivo, disminuyen los riesgos de sufrir asaltos. Además, esta mayor seguridad y comodidad en el pago contribuirá a aumentar el flujo de pasajeros que utilizan nuestro servicio».