Debate Anatel: con recriminaciones cruzadas Jara y Kast se anulan mutuamente en diálogo de sordos

El último debate presidencial organizado por Anatel entre Jeannette Jara (PC) y José Antonio Kast (Republicano) estuvo marcado por intensos cruces de acusaciones que opacaron, en muchos pasajes, el análisis de propuestas concretas. Por momentos, el encuentro se transformó en un “diálogo de sordos”, con ambos candidatos más enfocados en desacreditar al adversario que en profundizar en soluciones, generando un clima de tensión que se extendió a temas clave como la gestión gubernamental, migración, probidad, indultos, Venezuela y derechos sociales.

Ataques a la probidad y estándares éticos

Uno de los focos más tensos del debate fue la calidad moral de los equipos de campaña. Jara criticó a Kast por mantener asesores económicos vinculados a casos de colusión –en alusión a Jorge Quiroz– y aseguró que esto refleja un estándar ético “muy bajo” y la disposición a respaldar a personas que perjudicaron a miles de chilenos. Además, contrastó que el diputado exrepublicano Mauricio Ojeda es “sujeto a proceso” en el marco del caso Convenios, mientras que el gobernador de su sector, Ricardo Díaz, “no está preso”. Aunque técnicamente Ojeda está hoy con arresto domiciliario.

Kast contraatacó acusando a Jara de infringir la Ley de Lobby en reuniones privadas, calificando esto como una violación grave a “una ley de la República”. Además, cuestionó que gobernadores bajo investigación o sujetos de interés por parte de la Fiscalía en el caso Convenios fueran parte de su campaña, mencionando nuevamente a Ricardo Díaz, y recordó que la campaña de Jara había tenido que desvincular a un “cantante popular” por denuncias de violencia intrafamiliar o de denostar a mujeres.

Indultos, pensiones de gracia y permisividad con delincuentes

Otro momento álgido se dio al hablar de política carcelaria. Kast acusó al sector de Jara de proteger a abusadores, mencionando al exsubsecretario Monsalve como “procesado” y denunciando “pensiones de gracia masivas” otorgadas a personas con antecedentes graves, incluyendo pedófilos y personas con material pornográfico (a quienes llamó “héroes del estallido”).

Jara respondió acusando directamente a Kast y a su partido de promover la conmutación de penas para “violadores de niños y pedófilos”, citando al diputado José Carlos Meza. Calificó esta postura de “muy grave” e “impresentable” y llevó la discusión al terreno de la humanidad, recordando el caso de Miguel Krassnoff –“tu amigo”, le dijo–, condenado por violaciones a los derechos humanos, y preguntando a Kast “¿de qué lado está la falta de humanidad?”, tras contemplar un posible indulto humanitario.

Migración: planes poco claros y la “tercera deriva”

La migración fue otro terreno de confrontación. Kast insistió en expulsar a 330 mil migrantes irregulares en 92 días, pero luego aclaró que serían “invitados a salir” si intentaban hacer trámites después del plazo. Al ser cuestionado sobre la logística –que tomando vuelos de 100 personas por día llevaría nueve años, según los cálculos de Jara– y sobre posibles represalias diplomáticas a países vecinos como Perú, Kast no pudo entregar respuestas concretas y desvió el foco hacia críticas al Presidente Boric por no abrir un corredor humanitario para la salida masiva de venezolanos de Chile.

Jara calificó estas medidas de “tercera deriva” y acusó a Kast de tener planes “imaginarios” e inviables, criticando la falta de seriedad de su propuesta. El debate evidenció la dificultad de avanzar en un diálogo constructivo sobre migración, con cada candidato más centrado en cuestionar al otro que en ofrecer soluciones factibles.

Ley de 40 horas y seguridad ciudadana

En el bloque laboral, Jara interpeló a Kast sobre su propuesta de “suprimir” la Ley de 40 Horas para las pymes. Kast negó la intención de modificar la ley, pero transformó la pregunta en un debate sobre seguridad, afirmando que “primero tienen que llegar a casa seguros, hoy matan a un chileno cada 8 horas”. Jara respondió que la reducción de jornada también aporta a la seguridad ciudadana y lo cuestionó: “¿Cuál es tu afán de que la gente se quede en el trabajo hasta la hora de nosotros?”. El diálogo quedó estancado, con ambas posiciones en conflicto y sin una aclaración programática clara por parte de Kast.

Desalojos y gestión humanitaria

El plan de Kast de desalojar inmediatamente a 10 mil personas de la megatoma de San Antonio generó otro choque. Jara preguntó: “¿Dónde vas a dejar esa gente?”, mientras Kast se limitó a señalar que la responsabilidad recaía en los propios usurpadores o en pedir al Gobierno “uno o dos meses”. Jara criticó la respuesta, considerándola poco seria y sin un componente de gestión social, advirtiendo que no se puede “echar a la gente a una plaza imaginaria a pasar frío”.

Resumen de las acusaciones cruzadas

Jara acusó a Kast de:

Inconsistencia y “tercera deriva” en migración.

Propuestas imaginarias e inviables.

Mantener asesores vinculados a colusión, con bajo estándar ético.

Promover la conmutación de penas para pedófilos y violadores de niños.

Tener una trayectoria parlamentaria con pocos logros significativos en 16 años como diputado.

Kast acusó a Jara de:

Proteger a abusadores y cuestionar su probidad ética.

Otorgar pensiones de gracia a delincuentes graves.

Infringir la Ley de Lobby y sumar gobernadores bajo investigación a su campaña.

Participar en un Gobierno que “fracasó” en seguridad, empleo, salud, educación y vivienda.

El debate dejó en evidencia que la confrontación y las recriminaciones cruzadas marcarán la recta final de la campaña, con escasas respuestas concretas y un intercambio que anticipa un cierre de campaña intenso antes de la segunda vuelta presidencial del domingo 14 de diciembre.