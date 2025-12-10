Acusación contra Simpertegui suma apoyos clave y se encamina a una holgada aprobación en la Cámara

La acusación constitucional contra el ministro suspendido de la Corte Suprema, Diego Simpértegui, entró en su fase decisiva. Este miércoles, la comisión revisora —presidida por la diputada Maite Orsini (Frente Amplio)— deberá evacuar su informe y definir si recomienda a la sala de la Cámara de Diputados acoger o rechazar el libelo presentado por el oficialismo. La votación en la sala quedó programada para este jueves.

El trámite ha estado marcado por un sostenido avance del diputado promotor de la acusación, Daniel Manouchehri (PS), quien durante las últimas jornadas consolidó apoyos clave en la oposición. Primero abrochó los votos de la UDI: tanto los diputados Marco Antonio Sulantay como Henry Leal anunciaron públicamente que respaldarán el escrito. Luego, el propio presidente del partido, Guillermo Ramírez, confirmó a Manouchehri que la bancada en pleno acompañará la acusación —al menos— en la Cámara.

A ese respaldo se sumó Renovación Nacional. Su jefe de bancada, Frank Sauerbaum, adelantó que la colectividad actuará con el mismo criterio adoptado ante las últimas acusaciones contra jueces. “La decisión no va a ser muy distinta a la de las anteriores acusaciones”, señaló, recordando que RN apoyó los libelos que terminaron en la destitución de los exministros Sergio Muñoz y Ángela Vivanco, además de la acusación que cursaron contra el exjuez Antonio Ulloa.

Aprobación estaría definida

Con estos apoyos, el panorama político parece inclinarse hacia la aprobación del libelo en la Cámara. Solo con el respaldo del socialismo, el PC, el Frente Amplio y Acción Humanista, la acusación partía con una base cercana a los 50 votos. La incorporación de la UDI y RN —41 diputados en total— eleva la proyección a cerca de 90 apoyos, muy por encima de los 77 necesarios para que el escrito avance al Senado.

La sesión de este miércoles será clave. Durante la mañana y la tarde, la comisión recibirá y revisará la totalidad de las pruebas ingresadas por la defensa del magistrado, representada por el abogado Felipe Lizama Allende. La instancia había previsto votar el martes, luego de escuchar los descargos; sin embargo, optó por suspender la sesión vespertina y reagendar la deliberación para este miércoles, con el fin de revisar íntegramente los antecedentes.

El libelo, de 52 páginas y tres capítulos acusatorios, sostiene que Simpertegui habría infringido gravemente sus deberes de probidad, imparcialidad y abstención en al menos tres frentes. El primero apunta a su participación en el litigio entre Codelco y Belaz Movitec; el segundo, a supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales; el tercero, a su rol en decisiones vinculadas al caso Fundamenta.