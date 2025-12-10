María Corina Machado no llega a la ceremonia del Nobel, pero el Instituto confirma que está a salvo

La líder opositora venezolana María Corina Machado estará en Oslo, aunque no llegue ya a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que se celebrará este miércoles, aseguró el Instituto Nobel.

“La laureada con el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está en su poder para asistir a la ceremonia de hoy. (Se trata de) un viaje en una situación de peligro extremo”, señaló el Instituto Nobel en un comunicado.

“Aunque no podrá llegar a la ceremonia ni a los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo”, añadió, no obstante. La agencia AFP recoge declaraciones del director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, diciendo que Machado llegaría a Oslo en la noche de este miércoles.

Horas antes, Harpviken había dicho a la cadena de televisión pública noruega NRK que la exdiputada no estará hoy en Oslo para recoger el premio.

“Desgraciadamente todavía no está en Noruega y no estará tampoco en el escenario en el ayuntamiento de Oslo a las 13.00 (12.00 GMT) hoy cuando comience la ceremonia”, señaló Harpviken a NRK, y adelantó que seríala hija de Machado, Ana Corina Sosa, quien recoja el premio en su lugar y lea el discurso de aceptación del galardón.

La presencia de Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, en Oslo era una incógnita después de que el Instituto Nobel aplazase primero la víspera su rueda de prensa y finalmente la suspendiese.

Machado había confirmado hace unos días al Instituto Nobel que viajaría a la capital noruega para recibir el premio, y, de finalmente lograr llegar a Oslo como asegura la organización que hará, sería su primera aparición pública desde enero pasado.

En la capital noruega están su madre, Corina Parisca, su hermana y su hija.

No es la primera vez que un galardonado con el Nobel de la Paz no acude a recogerlo el día de la entrega.