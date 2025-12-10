Muñeca Bielorrusa: revisión de querella de capítulos contra Vivanco culminará este jueves

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago abrió este miércoles la revisión de la querella de capítulos presentada contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, pieza indispensable para permitir al Ministerio Público formalizarla por su rol en la denominada trama de la Muñeca Bielorrusa.

Tras una extensa sesión, la audiencia quedó inconclusa y deberá continuar este jueves, luego de que el tribunal resolviera escuchar réplicas y dúplicas una vez despachadas las causas prioritarias en tabla.

La fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, defendió ante el tribunal la admisibilidad de la querella, señalando que el objetivo es habilitar la formalización y solicitar medidas cautelares. “Nuestra teoría es que, además de tener esta relación estrechísima de amistad con los abogados que asumieron una de las partes, ella tenía un interés patrimonial y económico en el resultado de estas causas”, sostuvo.

Agregó que la exjueza “interpuso su interés particular por sobre el interés general” y que “acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa, en este caso CBM, en el litigio generado con Codelco entre los años 2023-2024”.

Incidencias al comienzo

La sesión comenzó con una incidencia presentada por la defensa de Vivanco, que solicitó la inhabilitación de la ministra integrante Iara Barrios Melo, debido a que, como relatora en la Corte Suprema, expuso los siete hechos del cuaderno de remoción que derivaron en la expulsión de la magistrada en octubre del año pasado.

Barrios fue apartada de la vista y la sala quedó integrada por el presidente de la Corte de Apelaciones, Fernando Carreño, junto a los ministros Guillermo de la Barra y Fernando Valderrama.

En representación de Codelco, el abogado Julián López pidió acoger la acción, al igual que Luppy Aguirre por el Consejo de Defensa del Estado y el abogado Juan Carlos Quezada por funcionarios judiciales. En sentido contrario, Carlos Pereira Jadue y el exdefensor nacional Carlos Mora Jano, abogados de Vivanco, solicitaron rechazar la querella, sosteniendo que “se le ha arruinado la vida a una persona que dedicó su vida a la judicatura”.

La querella de capítulos —ingresada hace un mes por la Fiscalía— es un requisito procesal para formalizar a Vivanco, dado que los hechos imputados ocurrieron cuando ejercía como ministra de la Corte Suprema, condición que le otorgaba protección especial. La acción se funda en las “irregularidades cometidas” en la tramitación de las causas entre Belaz Movitec y Codelco, en las que, de acuerdo con la investigación penal, la exministra habría favorecido al consorcio chileno-bielorruso. En paralelo, su pareja, Gonzalo Miguelez, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos se encuentran en prisión preventiva desde el 15 de noviembre por presuntos pagos de coimas que bordearían los $70 millones.

“La Justicia está garantizada”

A la salida de la audiencia, la fiscal Wittwer reforzó el alcance de la acción. “Hoy comenzó la vista de la causa de la querella de capítulo que nosotros como Fiscalía introducimos (…) con el objeto de poder luego hacer efectiva su responsabilidad y solicitar medidas cautelares”, dijo. Explicó que presentaron “los antecedentes que a nuestro juicio configuran los cuatro capítulos de esta querella de capítulo y que son los delitos por los cuales formalizaríamos investigación si es que esta querella es admitida a tramitación”.

Consultada por una eventual apelación y por un posible conflicto de integración en la sala, Wittwer descartó riesgos: “La Justicia está garantizada”.

Respecto de los efectos inmediatos en caso de que la querella sea acogida, la fiscal fue directa: “Por supuesto, una vez que nosotros tomamos la decisión de solicitar esta querella de capítulo es porque tenemos los antecedentes necesarios y suficientes para proceder a una formalización y más aún para solicitar medidas cautelares (…) la querella de capítulo es lo que nos permite pedir medidas cautelares respecto de los imputados”.