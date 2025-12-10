Robert Funk y señal de Trump a China sobre Latinoamérica: “No se vengan a meter a mi patio trasero”

El doctor en Ciencia Política Robert Funk analizó la nueva estrategia de seguridad nacional presentada por el presidente estadounidense, Donald Trump, documento que definió como “casi fundacional” para la política exterior del movimiento MAGA.

En conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler, dijo que esta estrategia de Trump representa un giro significativo en las prioridades globales de Washington, delimitando qué regiones considera aliadas, cuáles no, y cómo se relacionará con ellas a partir de ahora.

Funk explicó que la propuesta recoge elementos de la Doctrina Monroe de 1823, que originalmente operó como una política anticolonial pero que, con el tiempo, se transformó en una afirmación de dominio hemisférico.

Trump, sostuvo, reactiva esa lógica: “Nosotros de nuevo vamos a considerar la región como nuestra zona de influencia”. Esto implica reconocer explícitamente esferas de control —Asia para China, Europa para Europa o Rusia, y América Latina para Estados Unidos— y advertir que otros actores no deben intervenir.

Para el académico, la estrategia ya se está aplicando. Menciona, por ejemplo, el apoyo activo de Washington a un candidato en las elecciones de Honduras y el respaldo entregado al gobierno de Javier Milei durante las recientes elecciones legislativas argentinas. Todo ello, añadió, constituye “una señal muy fuerte a China: no se vengan a meter a mi patio trasero”.