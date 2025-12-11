Autoridades de Valparaíso llaman a candidatos presidenciales a potenciar la región

La Región de Valparaíso dio un paso al formalizar un llamado transversal a las candidaturas presidenciales de 2025. Gobernadores, alcaldes, rectores universitarios y líderes gremiales suscribieron una carta en que invitan al próximo gobierno a comprometerse con una agenda de desarrollo que ya cuenta con más de 80 iniciativas públicas y privadas identificadas como estratégicas para impulsar la economía, el empleo y la sostenibilidad del territorio.

El documento fue elaborado por la Alianza por el Desarrollo de la Región de Valparaíso, articulación público–privada que durante un año trabajó en una hoja de ruta común. En él, los firmantes enfatizan que la región “tiene una oportunidad clave de avanzar” y que se requiere un liderazgo presidencial capaz de llevar los proyectos a ejecución. Por ello, convocan a las candidaturas a suscribir tres compromisos centrales hacia 2030.

El primero apunta al “compromiso colaborativo y respeto institucional”, promoviendo que el gobierno central trabaje coordinadamente con autoridades regionales, el mundo académico, gremios empresariales y la sociedad civil, considerando las 38 comunas y también los territorios insulares. El segundo eje propone profundizar la descentralización fiscal, política y administrativa, asegurando financiamiento oportuno y estable para proyectos regionales. Allí se solicita revisar mecanismos que permitan que una mayor proporción de los tributos ya recaudados por empresas estratégicas beneficien directamente a los territorios sin crear nuevas cargas impositivas.

El tercer ámbito prioriza la infraestructura habilitante. Para la Alianza, el próximo gobierno debe garantizar continuidad y celeridad en obras consideradas esenciales para la competitividad regional y nacional. Entre ellas destacan la extensión ferroviaria a La Calera y Los Andes, los trenes Valparaíso–Santiago y San Antonio–Santiago, la modernización de las Rutas 68 y 78, el Aeropuerto de Concón, la expansión sustentable de los puertos de Valparaíso, San Antonio y Los Andes, y mejoras en accesos y áreas logísticas.

A estas iniciativas se suman otras urgencias territoriales: adaptación costera al cambio climático, continuidad de la licitación de transporte público con electromovilidad, reconstrucción prioritaria de Viña del Mar y Quilpué tras los incendios de 2024, soluciones a campamentos y loteos irregulares, regeneración urbana y mejor gestión de residuos domiciliarios e industriales, especialmente en el relleno sanitario El Molle. También se enfatiza la necesidad de robustecer la inversión en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación para retener talentos en la región.

“Chile se construye desde todas sus regiones y es posible vivir bien en cada uno de sus territorios”, concluye la carta, que reúne a Rodrigo Mundaca, gobernador regional; las alcaldesas Camila Nieto y Macarena Ripamonti; el alcalde de Concón, Freddy Ramírez; los rectores de la Universidad de Valparaíso, PUCV, UTFSM y UPLA; y representantes de ASIVA y la Cámara Chilena de la Construcción regional. En conjunto, buscan instalar el desarrollo de Valparaíso como una prioridad obligatoria para quien llegue a La Moneda.