“Pronto nos vemos en Chile”: Machado adelante viaje por encuentro con Magdalena Piñera en Oslo

La reciente ganadora del premio Nobel de la Paz y líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, comentó un posible viaje a Chile debido a su encuentro con Magdalena Piñera en Oslo.

A la ceremonia llegó Magdalena Piñera, hija del expresidente Sebastián Piñera, para apoyar a Machado. Según información, la venezolana invitó directamente a Magdalena para concurrir a la premiación.

Al no asistir Machado a la entrega del premio, ambas lograron juntarse recién el día jueves, lo cual quedó registrado en un video donde Magdalena invita a la Nobel de la Paz a visitar Chile.

Machado le preguntó a Magadalena por su madre, Cecilia Morel, quien no pudo asistir al evento, por lo mismo la venezolana le dedica unas palabras a la exprimera dama chilena: “Yo sé que pronto nos vemos además en Chile y los traigo a ustedes a Venezuela”.

Ante esto, Magdalena respondió que “te estamos invitando a Chile cuando tú quieras y ojalá sea el primer lugar al que puedas ir porque estamos haciendo muchas cosas en nombre de la democracia y la libertad con mi padre”.

“Yo lo sé y tu papá nos está acompañando. Tú sabes lo que era tu papá para mí”, le dijo Machado a Magdalena sobre el difunto expresidente Piñera.