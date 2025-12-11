“Pronto nos vemos en Chile”: Machado adelante viaje por encuentro con Magdalena Piñera en Oslo
La premiada Nobel de la Paz, María Corina Machado, se reunió este jueves con la hija del expresidente Sebastián Piñera, Magdalena Piñera en Oslo, luego de que la venezolana la invitara a la ceremonia. En la conversación que tuvieron ambas recordaron al difunto mandatario.
La reciente ganadora del premio Nobel de la Paz y líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, comentó un posible viaje a Chile debido a su encuentro con Magdalena Piñera en Oslo.
A la ceremonia llegó Magdalena Piñera, hija del expresidente Sebastián Piñera, para apoyar a Machado. Según información, la venezolana invitó directamente a Magdalena para concurrir a la premiación.
Al no asistir Machado a la entrega del premio, ambas lograron juntarse recién el día jueves, lo cual quedó registrado en un video donde Magdalena invita a la Nobel de la Paz a visitar Chile.
Machado le preguntó a Magadalena por su madre, Cecilia Morel, quien no pudo asistir al evento, por lo mismo la venezolana le dedica unas palabras a la exprimera dama chilena: “Yo sé que pronto nos vemos además en Chile y los traigo a ustedes a Venezuela”.
Ante esto, Magdalena respondió que “te estamos invitando a Chile cuando tú quieras y ojalá sea el primer lugar al que puedas ir porque estamos haciendo muchas cosas en nombre de la democracia y la libertad con mi padre”.
“Yo lo sé y tu papá nos está acompañando. Tú sabes lo que era tu papá para mí”, le dijo Machado a Magdalena sobre el difunto expresidente Piñera.