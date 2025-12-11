¿Se sabrá el viernes? En suspenso queda pronunciamiento de querella de capítulos contra Vivanco

La Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago dejó este jueves en suspenso su pronunciamiento respecto de la querella de capítulos presentada por la Fiscalía Regional de Los Lagos contra la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, investigada por presuntos delitos de cohecho y lavado de activos en la trama “Muñeca bielorrusa”.

El Ministerio Público requiere que el tribunal de alzada admita la acción para poder formalizar a la exmagistrada, ya que los hechos imputados ocurrieron cuando gozaba de fuero especial por su calidad de integrante del máximo tribunal.

La fiscal regional Carmen Gloria Wittwer expuso nuevamente las bases de la acusación, sosteniendo que Vivanco “interpuso su interés particular por sobre el interés general” al acordar, según la tesis fiscal, un pacto ilícito que favoreció al consorcio Belaz Movitec en detrimento de Codelco. La persecutora subrayó que “queda claro que la exministra Vivanco interpuso su interés particular por sobre el interés general”, reiterando que la querella de capítulos es el paso previo indispensable para solicitar medidas cautelares.

En contraste, la defensa de Vivanco, encabezada por el abogado Carlos Pereira, insistió en que la acción no cumple con los estándares formales que exige la jurisprudencia para ser declarada admisible. “La jurisprudencia ha dicho: a falta de esta acreditación, se obliga a declarar inadmisible esta querella”, argumentó, señalando presuntos incumplimientos de tecnicismos judiciales y requisitos procesales.

Durante la audiencia de este jueves, centrada en las réplicas a los alegatos presentados el día anterior, la sala escuchó a las partes hasta cerca de las 11:00 horas. Sin embargo, el tribunal no entregó una fecha exacta para comunicar su resolución. Según señalaron asistentes a la audiencia, el pronunciamiento podría conocerse mañana viernes, aunque no se descarta que se postergue hasta la próxima semana.