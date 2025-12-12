Nuevo caso de reo que queda libre por error: Gendarmería “malinterpretó” documento de tribunal

Un nuevo caso de liberación errónea de un interno se conoció este viernes, luego de que un imputado saliera en libertad desde el Complejo Penitenciario de Rancagua por una equivocada interpretación de un documento judicial. Así lo confirmó Gendarmería de Chile a través de un comunicado oficial emitido por su Dirección Regional en O’Higgins.

“La Dirección Regional de Gendarmería de Chile en O’Higgins informa que se cursó la libertad de un imputado desde el Complejo Penitenciario de Rancagua, preliminarmente debido a un presunto error en la interpretación del documento, emitido por el Tribunal”, señaló la institución. Agregó que, una vez detectada la situación, se realizó la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público.

Según se informó, el Juzgado de Garantía de Graneros despachó una orden de detención que fue remitida tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones, con el objetivo de lograr la recaptura del imputado. Paralelamente, Gendarmería instruyó un sumario administrativo para establecer las circunstancias en que ocurrió el hecho y eventuales responsabilidades internas. “Las que serán debidamente sancionadas”, precisó el comunicado.

Sicario del “Rey de Meiggs”

El episodio ocurre en un contexto especialmente sensible para el sistema penal, luego de que el pasado 10 de julio quedara en libertad Osmar Alexander Ferrer Ramírez, ciudadano venezolano imputado como uno de los autores materiales del homicidio de José Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, asesinado el 19 de junio en Ñuñoa. El crimen fue atribuido a un encargo vinculado a una red asociada al Tren de Aragua.

Ferrer Ramírez había sido detenido en Osorno y formalizado junto a otros dos imputados, quedando todos en prisión preventiva por resolución del 8° Juzgado de Garantía de Santiago. Sin embargo, ese mismo día el imputado fue liberado por un error administrativo, lo que obligó a activar una alerta policial, una notificación roja de Interpol y un operativo de recaptura.