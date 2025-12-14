“Desconocidos intervinieron la plataforma”: Lipigas denuncia hackeo tras mensaje a favor de Kast

La empresa Lipigas finalmente presentó una denuncia ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, luego del envío de mensajes desde su aplicación a favor del candidato José Antonio Kast, durante la jornada de votaciones realizada durante la presente jornada.

La propaganda fue generada durante el periodo conocido como veda electoral, instancia que prohíbe el uso de publicidad en el periodo previo a las elecciones. La anomalía se produjo, según detalló el documento al que tuvo acceso T13, tras la vulneración a un acceso no autorizado a su plataforma de notificaciones, situación que permitió el envío de mensajes a clientes instando a votar por el candidato de derecha.

Los mensajes, recibidos por aproximadamente el 10% de los usuarios de la aplicación LipiApp, incluían frases como “vota por Kast”, “en Lipigas comprometidos con recuperar nuestro país” y hashtags antimigratorios como #NoMigrantesDelincuentes y #CaribeñosAlCaribe.

Según el comunicado de la compañía, el incidente ocurrió a las 04:48 horas de esta madrugada, cuando desconocidos accedieron a la plataforma externa OneSignal, utilizada para gestionar notificaciones. La empresa, según la denuncia, activó protocolos de seguridad y bloqueó los envíos a las 04:58, conteniendo nuevos intentos a las 05:15 y 06:00.

La empresa enfatizó que “no interviene ni se pronuncia sobre asuntos político-electorales” y anunció una querella criminal contra los responsables, además de colaborar con las autoridades. La Fiscalía, en tanto, confirmó que el caso, calificado como sabotaje informático, será investigado por la Brigada de Cibercrimen de la PDI.

Kast y Jara

El comando de Jeannette Jara reaccionó rápidamente luego de enterarse de la situación, ingresando una denuncia ante el Servel por considerar los mensajes una “clara vulneración al proceso electoral y a la democracia”, involucrando el uso indebido de datos personales.

Por su parte, José Antonio Kast declaró desconocer el tema. “No conozco el mensaje. Si instituciones públicas han sido hackeadas, cualquiera puede serlo”, dijo el candidato, solicitando que el caso se investigue y que se pronuncie el Servel.