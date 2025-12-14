Jara: “Ahora es cosa de esperar la voz de los chilenos y chilenas”

La candidata presidencial oficialista Jeannette Jara manifestó este domingo su confianza en vencer en las elecciones presidencial de este domingo, informó el diario La Tercera.

Entrevistada por la prensa al salir de su casa, afirmó que iría a tomar desayuno a la comuna de Conchalí con su madre y hermanos, y luego esperará los resultados de “una elección muy bonita que va a tener Chile”.

“Siento que he hecho toda la pega que había que hacer, y ahora es cosa de esperar la voz de los chilenos y chilenas. Así que tranquilidad nomás, y optimismo además, y preparándose porque si nosotros ganamos hoy día hay que ponerse a trabajar rápidamente en los equipos”, expresó.

Además señaló que tenía tres discursos preparados para el desenlace.

“Siempre hay discursos con énfasis distintos, pero la verdad, lo esencial es como, más lo que a uno le escriben, es lo que uno siente y piensa: que vamos a ganar”, manifestó.