Kast defiende a periodista Constanza Santa María: pidió respeto ante pifias
El candidato republicano intervino durante su punto de prensa en Paine para pedir respeto hacia la periodista Constanza Santa María, luego de que fuera increpada por asistentes al momento de formular una pregunta.
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, pidió respeto a los asistentes de su punto de prensa este domingo, luego de que la periodista de Mega, Constanza Santa María, fuera increpada por parte del público al momento de realizar una pregunta.
El episodio ocurrió tras la votación de Kast en la comuna de Paine, cuando salió al exterior de su local de sufragio para enfrentar a la prensa acompañado de su esposa y rodeado por simpatizantes. Justo cuando la periodista tomó la palabra, se escucharon gritos desde el público, lo que motivó la intervención directa del candidato.
“Por favor yo les voy a pedir desde el primer día, nosotros mostremos respeto, no hay nada más importante que la prensa para que se nos fiscalice a todos”, señaló Kast, dirigiéndose a los presentes.
El abanderado agregó que “más allá de que podemos ser objeto de programas, pero si la prensa lo hace con respeto, nosotros también tenemos que mostrar una diferencia desde incluso si se mira la posibilidad de ganar y eso tiene que ser permanente”, cerrando con un “gracias” hacia el público. Tras ello, Constanza Santa María respondió: “Gracias candidato”.
El episodio ocurre en una semana marcada por la controversia en torno a la periodista, luego de su pregunta a la candidata oficialista Jeannette Jara durante el último debate presidencial de Anatel. En esa instancia, Santa María consultó a Jara por su respaldo a un proyecto que elimina multas del TAG, señalando que la candidata habría pagado una deuda en noviembre de 2025 correspondiente a infracciones de 2019.
Jara respondió que se trataba de una “gran fake news” y afirmó que las multas por circular sin TAG fueron pagadas de forma inmediata. Posteriormente, la candidata difundió documentación que acreditaba el pago en 2020, lo que fue confirmado por la entidad correspondiente. Tras la polémica, Santa María explicó que existían dos documentos con fechas distintas de pago.
