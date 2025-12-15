Desde una “enorme alegría” a “vientos de la muerte”: líderes mundiales reaccionan a triunfo de Kast

El triunfo de José Antonio Kast en la segunda vuelta presidencial chilena fue seguido de cerca por gobiernos de América y Europa, cuyas reacciones oscilaron entre felicitaciones formales, gestos de afinidad política y duras advertencias ideológicas. En general, los mensajes destacaron la importancia de la cooperación bilateral, la seguridad y la migración como ejes de la relación futura con Chile.

Desde Estados Unidos, el secretario de Estado Marco Rubio sostuvo que, bajo el liderazgo de Kast, Chile impulsará prioridades compartidas, y expresó la disposición de Washington a trabajar estrechamente con la futura administración. En la misma línea, el presidente argentino Javier Milei manifestó su “enorme alegría”, calificó a Kast como su “amigo” y afirmó que ambos gobiernos trabajarán para que “América abrace las ideas de la libertad”.

En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva le deseó “mucho éxito” en su mandato y reafirmó el compromiso de fortalecer las relaciones bilaterales, así como los lazos económicos y comerciales. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al pueblo chileno por una “jornada electoral pacífica y democrática” y saludó a Kast como próximo presidente, señalando que confía en que ambos gobiernos seguirán trabajando “por el bien de nuestros países y de la región”.

También hubo mensajes de respaldo desde gobiernos de signo conservador. El presidente ecuatoriano Daniel Noboa afirmó que “se abre una nueva etapa para Chile y para la región” y expresó su interés en reforzar el trabajo conjunto. El mandatario boliviano Rodrigo Paz sostuvo que el resultado envía “un mensaje firme de la ciudadanía en defensa de la familia, de la seguridad ciudadana y de la economía libre”, y lo calificó como “una oportunidad histórica” para fortalecer la relación bilateral. En tanto, los presidentes de Paraguay, Costa Rica, Panamá y Guatemala expresaron su voluntad de profundizar la amistad, la cooperación y el trabajo conjunto con el nuevo gobierno chileno.

Desde Europa

En Europa, el presidente francés Emmanuel Macron felicitó a Kast por su elección y expresó su deseo de que ambos países continúen trabajando juntos “para afrontar los grandes desafíos globales”, agradeciendo además a Gabriel Boric por “el trabajo fructífero realizado” durante su mandato.

La primera ministra italiana Giorgia Meloni también celebró el triunfo del republicano, a quien calificó como “mi amigo”, y señaló que confía en que se fortalecerán las relaciones bilaterales, especialmente en cooperación económica y lucha contra la inmigración ilegal.

Desde España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, felicitó a Kast y al pueblo chileno por una “jornada electoral ejemplar”, subrayando que Chile es un socio estratégico para Europa.

La reacción más crítica

Las reacciones más críticas provinieron de Colombia. El presidente Gustavo Petro advirtió que en América “vienen los vientos de la muerte” tras la victoria de Kast y sostuvo que “el fascismo avanza”, afirmando que “jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo de nazi”.

Añadió que es “triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet”.